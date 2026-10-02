Iš Aurimo Valujavičiaus – stulbinanti žinia

Socialiniame tinkle „Instagram“ A. Valujavičius pasidalijo itin džiugia žinia apie savo ekspediciją.
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„Oficialiai, MISŪRIS – ilgiausia Šiaurės Amerikos upė perirkluota. Toliau tęsiu kelionę Misisipe ligi pat Meksikos įlankos.
Po 118 dienų pasiekiau Misūrio žiotis, kas reiškia, kad tenka atsisveikinti su šia galinga upe ir Amerikos maitintoja, bei padėkoti už tas visas akimirkas patirtas per beveik 4 mėnesius. Atsiminimai liks visam gyvenimui.
O dabar į kitą žvėrį – Misisipę.
Kaip ten seksis, matysim.
Ačiū draugai už jūsų palaikymą ir šiltus žodžius! Ekspedicija „BAIDARE PER AMERIKĄ“ tęsiasi.
Pirmasis filmo teseris pasirodys gruodžio pradžioje, taip pat ir išankstiniai bilietai į filmą“, – rašė A. Valujavičius.
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