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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Aurimo Valujavičiaus – stulbinanti žinia

2026-10-02 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 10:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vasarą Aurimas Valujavičius pradėjo dar vieną istorinę ekspediciją. „Baidare per Ameriką“ – tai tolimiausia kelionė baidare Lietuvos istorijoje, su kuria keliautojas išsikėlė tikslą perplaukti Misūrio ir Misisipės upes per pusę metų. Paaiškėjo, kad vieną iš šių tikslų jis jau įgyvendino. 

Vasarą Aurimas Valujavičius pradėjo dar vieną istorinę ekspediciją. „Baidare per Ameriką“ – tai tolimiausia kelionė baidare Lietuvos istorijoje, su kuria keliautojas išsikėlė tikslą perplaukti Misūrio ir Misisipės upes per pusę metų. Paaiškėjo, kad vieną iš šių tikslų jis jau įgyvendino. 

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Socialiniame tinkle „Instagram“ A. Valujavičius pasidalijo itin džiugia žinia apie savo ekspediciją. 

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aurimas Valujavičius

Dalijasi žinia

„Oficialiai, MISŪRIS – ilgiausia Šiaurės Amerikos upė perirkluota. Toliau tęsiu kelionę Misisipe ligi pat Meksikos įlankos.

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Po 118 dienų pasiekiau Misūrio žiotis, kas reiškia, kad tenka atsisveikinti su šia galinga upe ir Amerikos maitintoja, bei padėkoti už tas visas akimirkas patirtas per beveik 4 mėnesius. Atsiminimai liks visam gyvenimui.

O dabar į kitą žvėrį – Misisipę.

Kaip ten seksis, matysim.

Ačiū draugai už jūsų palaikymą ir šiltus žodžius! Ekspedicija „BAIDARE PER AMERIKĄ“ tęsiasi.

Pirmasis filmo teseris pasirodys gruodžio pradžioje, taip pat ir išankstiniai bilietai į filmą“, – rašė A. Valujavičius.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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