Trumpas įsikišo į „Nvidia“ vadovo paieškas: įvardijo, kas turėtų pakeisti Jenseną Huangą

„Dabar, kai fantastišką darbą atlikęs „Nvidia“ vadovas JENSENAS HUANGAS atsistatydino, yra tik vienas žmogus, galintis užimti jo vietą – TIMAS COOKAS iš „Apple“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
„Legenda keičia legendą!“ – pridūrė jis.
D. Trumpas neturi jokių oficialių įgaliojimų spręsti, kas turėtų vadovauti lustų gamybos milžinei „Nvidia“, tačiau šis neįprastas jo įsikišimas pabrėžia glaudžius prezidento ryšius tiek su J. Huangu, tiek su T. Cooku.
Trumpo ryšiai su Huangu
Per antrąją savo kadenciją D. Trumpas vieną iš „Nvidia“ įkūrėjų J. Huangą laikė artimu patarėju ir gegužę net pakvietė jį skristi prezidentiniu lėktuvu „Air Force One“ į valstybinį vizitą Kinijoje.
Pasirodžius kaltinimams dėl J. Huango ryšių su Kinijos verslininke Alice Huang, D. Trumpas šią savaitę stojo ginti „Nvidia“ vadovo ir pareiškė neturėjęs jokio supratimo, kad Alice Huang esą šnipinėjo Pekinui.
D. Trumpas pridūrė, kad Jensenas Huangas, kuris nėra giminystės ryšiais susijęs su Alice Huang, „labai kenčia“, ir apibūdino Taivane gimusį technologijų lyderį kaip „nuostabų žmogų“.
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