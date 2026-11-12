„Dronas gali atsirasti iš niekur“: Rusija griebėsi naujos taktikos

Buvo pasirodžiusi informacija, kad „Shahed“ dronuose rusai įrengė antrus variklius, skirtus tyliam skrydžiui.
Vis dėlto, S. Beskrestnovas pažymi, kad tokių variklių rusai neturi, tačiau ėmė taikyti naują taktiką – prieš smūgį išjungia reaktyvinį variklį, o tai leidžia smogti tyloje.
Taip pat pastaruoju metu fiksuojami bandymai priartėti prie taikinio itin mažame aukštyje, kad ukrainiečių radarai jų neaptiktų.
„Šiuos du veiksnius turėtų įvertinti kariniai ir kiti suinteresuoti asmenys. „Shahed“ gali atsirasti iš niekur“, – perspėja jis.
Zelenskis: Ukrainoje sistemingai ribojamas „Starshield“ ryšys
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad šalies kariuomenė susiduria su naujais sistemingais palydovinio interneto „Starshield“ apribojimais. Elono Musko bendrovės „SpaceX“ teikiamas ryšys atlieka itin svarbų vaidmenį užtikrinant komunikaciją fronte.
„Mūsų padaliniai jau kelias dienas susiduria su dideliais „Starshield“ veikimo sutrikimais Ukrainos teritorijoje (...) sistemingai ribojama ryšio sparta“, – socialiniuose tinkluose pareiškė V. Zelenskis ir pridūrė, kad tai nėra atsitiktinės klaidos.
„Tai padeda rusams nužudyti daugiau ukrainiečių ir suduoti tikslesnius smūgius“, – pridūrė jis.
Pasak V. Zelenskio, „Starshield“ sistemos neveikia judant didesniu nei 161 km/val. greičiu. Šie apribojimai labai apsunkina gerokai didesniu greičiu skrendančių Rusijos reaktyvinių dronų perėmimą, sakė prezidentas.
Ukraina pirmą kartą apie „Starshield“ naudojimo problemas pranešė praėjusį mėnesį, po V. Zelenskio ir JAV prezidento Donaldo Trumpo ginčo dėl JAV ir Rusijos susitarimo dėl dyzelino tiekimo.
D. Trumpas ir E. Muskas neigė esantys atsakingi už ankstesnius ryšio sutrikimus, tačiau vėliau E. Muskas apkaltino Ukrainą netinkamai naudojant „SpaceX“ palydovinio interneto paslaugą „Starlink“ kariniais tikslais. Galiausiai visos šalys pranešė, kad prieiga prie paslaugos visiškai atkurta.
„Starshield“ yra kariniams tikslams skirta „SpaceX“ palydovinio interneto sistemos „Starlink“ versija.
Apie šiuos apribojimus pranešta tuo metu, kai JAV pasiuntiniai Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris Maskvoje susitinka su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Prieš tai Abu Dabyje dvi dienas vyko derybos, per kurias siekta susitarti dėl beveik penkerius metus trunkančio karo užbaigimo.
„Kartu su amerikiečiais mėginame išsiaiškinti visas aplinkybes“, – sakė V. Zelenskis.
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