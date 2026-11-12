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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas Bratislavoje dalyvaus diskusijose dėl ES daugiametės finansinės programos

2026-11-12 11:04 / šaltinis: ELTA
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2026-11-12 11:04
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Seimo pirmininkas Juozas Olekas šią savaitę lankysis Bratislavoje, kur dalyvaus išplėstiniame Višegrado grupės (V4+) ir Europos Sąjungos (ES) sanglaudos draugų šalių parlamentų pirmininkų susitikime.

Koalicinės tarybos posėdis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Seimo pirmininkas Juozas Olekas šią savaitę lankysis Bratislavoje, kur dalyvaus išplėstiniame Višegrado grupės (V4+) ir Europos Sąjungos (ES) sanglaudos draugų šalių parlamentų pirmininkų susitikime.

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Jo metu ketinama suformuoti vieningą šalių poziciją dėl 2028–2034 metų ES daugiametės finansinės programos. Šalių atstovai taip pat sieks, kad sanglaudos politika išliktų vienu pagrindinių Europos integracijos ir regionų plėtros prioritetų. 

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„Norime susitarti dėl ambicingos savo apimtimi 2028–2034 m. daugiametės finansinės programos. Joje būtina tinkamai atsižvelgti į pagrindinius ES prioritetus: gynybą, saugumą, karinį mobilumą, kritinės infrastruktūros apsaugą ir atsparumą, konkurencingumą ir investicijas į tvarią ekonomiką, paramą Ukrainai, plėtrą. Stabilus ir nuspėjamas sanglaudos politikos ir bendrosios žemės ūkio politikos finansavimas yra itin svarbus mūsų konkurencingumui ir modernizavimui“, – pranešime cituojamas J. Olekas.

Darbo sesijose parlamentų vadovai aptars ES biudžeto prioritetus bei priims bendrą pareiškimą. 

Višegrado grupės ir ES sanglaudos draugų šalių parlamentų pirmininkų susitikimas vyks lapkričio 12–14 dienomis.

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