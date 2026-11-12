Olekas Bratislavoje dalyvaus diskusijose dėl ES daugiametės finansinės programos

Jo metu ketinama suformuoti vieningą šalių poziciją dėl 2028–2034 metų ES daugiametės finansinės programos. Šalių atstovai taip pat sieks, kad sanglaudos politika išliktų vienu pagrindinių Europos integracijos ir regionų plėtros prioritetų.
„Norime susitarti dėl ambicingos savo apimtimi 2028–2034 m. daugiametės finansinės programos. Joje būtina tinkamai atsižvelgti į pagrindinius ES prioritetus: gynybą, saugumą, karinį mobilumą, kritinės infrastruktūros apsaugą ir atsparumą, konkurencingumą ir investicijas į tvarią ekonomiką, paramą Ukrainai, plėtrą. Stabilus ir nuspėjamas sanglaudos politikos ir bendrosios žemės ūkio politikos finansavimas yra itin svarbus mūsų konkurencingumui ir modernizavimui“, – pranešime cituojamas J. Olekas.
Darbo sesijose parlamentų vadovai aptars ES biudžeto prioritetus bei priims bendrą pareiškimą.
Višegrado grupės ir ES sanglaudos draugų šalių parlamentų pirmininkų susitikimas vyks lapkričio 12–14 dienomis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.