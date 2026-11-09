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Olekas: duokime URM išbandyti visus galimus būdus santykiams su Kinija taisyti

2026-11-09 13:57 / šaltinis: BNS
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2026-11-09 13:57
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Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad su Taivanu bei Kinija šiuo metu vyksta intensyvūs pokalbiai, ir ragina netrukdyti Užsienio reikalų ministerijai (URM) ieškoti sprendimų santykiams su Pekinu gerinti.

Seimo rudens sesijos pradžia (nuotr. Elta/D. Labučio)
GALERIJA (6)

Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad su Taivanu bei Kinija šiuo metu vyksta intensyvūs pokalbiai, ir ragina netrukdyti Užsienio reikalų ministerijai (URM) ieškoti sprendimų santykiams su Pekinu gerinti.

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„Reikia išbandyti visus dalykus. (...). Vyriausybės ir daugumos yra iškeltas labai aiškus uždavinys, kad mes norime turėti europinius santykius su Kinija, bet mes norim taip pat gerbti, išsaugoti taivaniečių pozicijas. (...). Manau, kad URM žmonės darbuojasi, tai duokime jiems išbandyti visus galimus būdus. Nesikiškime į derybinį procesą, kad nesugadintume bendro rezultato“, – BNS pirmadienį sakė J. Olekas.

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FOTOGALERIJA. Seimo pirmininkas Juozas Olekas

Skandalas dėl Taivaniečių atstovybės

Taip jis kalbėjo naujienų portalui „Delfi“ paskelbus, kad diplomatinio atstovavimo su Kinija atkūrimo siekianti URM rugsėjį pateikė Taivaniečių atstovybei Vilniuje prašymą pakeisti jos pavadinimą.

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Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šią informaciją vadina netiksliai pateikta ir atsisako ją komentuoti.

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Seimo pirmininkas sakė neturintis konkrečios informacijos apie galimų derybų detales, tačiau pažymėjo, kad artimiausiu metu į Lietuvą turėtų atvykti Kinijos pareigūnų delegacija.

Lapkričio 11–12 dienomis į Lietuvą atvyksiantys Kinijos diplomatai turėtų susitikti su URM atstovais ir Seimo narių grupe, siekiančia normalizuoti diplomatinius santykius su Pekinu.

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J. Olekas tikino, kad pats susitikime nedalyvaus.

„Ne, aš nesu pakviestas ir neplanuoju“, – sakė jis, pažymėdamas, jog planuojamas Kinijos atstovų apsilankymas Seime jam nekelia jokių prieštaravimų.

Lietuvos ir Kinijos diplomatiniai santykiai pašlijo 2021 metų rudenį, kai Vilniuje buvo atidaryta Taivaniečių atstovybė – kitose šalyse tokios atstovybės veikia Taipėjaus pavadinimu.

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Reaguodama į tai, Kinija vienašališkai sumažino diplomatinį atstovavimą, o Lietuva atsisakė išduoti naujas akreditacijas Kinijos diplomatams, todėl nuo praėjusių metų gegužės šalyje neliko nė vieno Kinijos diplomato.

Save ilgamečiu Taivano šalininku vadinantis J. Olekas pripažino, kad sprendimas dėl pavadinimo buvo priimtas nesuderinus su partneriais.

„Aš manau, kad sprendimas keičiant pavadinimą buvo nesuderintas su partneriais. Pažiūrėkite, kiek laiko praėjo, ir mes nesulaukiam jokio palaikymo, (...) mes likome vieni, labai vieniši su neigiamomis pasekmėmis mums“, – sakė jis.

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