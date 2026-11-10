Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas siūlo pakeisti slapto balsavimo biuletenių žymėjimo tvarką

2026-11-10 11:26 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-10 11:26
Pridėkite kaip šaltinį Google

Siekiant aiškesnių slapto balsavimo procedūrų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas siūlo įtvirtinti naują balsavimo biuletenių žymėjimo tvarką: parlamentaras turėtų pažymėti kandidatą ar teiginį, už kurį balsuoja, o ne išbraukti kandidatus ar teiginius, prieš kuriuos balsuoja.

Seimo rudens sesijos pradžia (nuotr. Elta/D. Labučio)
GALERIJA (6)

Siekiant aiškesnių slapto balsavimo procedūrų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas siūlo įtvirtinti naują balsavimo biuletenių žymėjimo tvarką: parlamentaras turėtų pažymėti kandidatą ar teiginį, už kurį balsuoja, o ne išbraukti kandidatus ar teiginius, prieš kuriuos balsuoja.

REKLAMA
1

J. Oleko nuomone, pasiūlytas žymėjimas būtų aiškus, padėtų sumažinti riziką, kad biuleteniai bus pripažinti negaliojančiais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nauja žymėjimo tvarka atitinka plačiai suprantamą ir praktikoje taikomą principą „pažymėti už“, o ne „išbraukti prieš“. Todėl mažėtų galimų interpretacijų bei klaidingo žymėjimo“, – sako J. Olekas.

REKLAMA
REKLAMA

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Seimo pirmininkas Juozas Olekas

Jei Seimas pritartų jo pateiktoms Statuto pataisoms, parlamentarai balsuodami turėtų pažymėti to kandidatą, už kurį balsuoja, arba tą teiginį, kuris jam priimtinas.

REKLAMA

Siūlomas projektas taip pat numato, kad negaliojančiais pripažįstami ne tik nepatvirtinto pavyzdžio ar neantspauduoti biuleteniai, bet taip pat tie, kuriuose pažymėta pavardžių daugiau, negu renkama pareigūnų, arba pažymėtas daugiau kaip vienas pasirinkti duotas teiginys arba nepažymėta nė viena pavardė ar nepažymėtas nė vienas teiginys.

Beje, pritarus pasiūlytam reguliavimui, Seimo slapto balsavimo biuletenių žymėjimo tvarka būtų suvienodinta su Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) organizuojamuose rinkimuose taikoma praktika, kai balsuotojas pažymi kandidatą ar teiginį, už kurį balsuoja. 

REKLAMA
REKLAMA

Statuto pataisas antradienį po pateikimo parlamentarai palaikė bendru sutarimu. Projektą svarstys Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, o plenarinėje salėje jis vėl atsiras gruodžio 10 d. 

Šiuo metu Seimo statutas numato, kad balsuojantysis biuletenyje išbraukia pavardes tų kandidatų, prieš kuriuos balsuoja, arba tuos teiginius, kurie jam nepriimtini. 

ELTA primena, kad Seimo statutas yra pagrindinis dokumentas, kuris reglamentuoja Seimo veiklos principus, darbo organizavimo procedūras, teisėkūros procesą, parlamentarų teises bei pareigas. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų