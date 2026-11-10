Olekas siūlo pakeisti slapto balsavimo biuletenių žymėjimo tvarką

J. Oleko nuomone, pasiūlytas žymėjimas būtų aiškus, padėtų sumažinti riziką, kad biuleteniai bus pripažinti negaliojančiais.
„Nauja žymėjimo tvarka atitinka plačiai suprantamą ir praktikoje taikomą principą „pažymėti už“, o ne „išbraukti prieš“. Todėl mažėtų galimų interpretacijų bei klaidingo žymėjimo“, – sako J. Olekas.
Jei Seimas pritartų jo pateiktoms Statuto pataisoms, parlamentarai balsuodami turėtų pažymėti to kandidatą, už kurį balsuoja, arba tą teiginį, kuris jam priimtinas.
Siūlomas projektas taip pat numato, kad negaliojančiais pripažįstami ne tik nepatvirtinto pavyzdžio ar neantspauduoti biuleteniai, bet taip pat tie, kuriuose pažymėta pavardžių daugiau, negu renkama pareigūnų, arba pažymėtas daugiau kaip vienas pasirinkti duotas teiginys arba nepažymėta nė viena pavardė ar nepažymėtas nė vienas teiginys.
Beje, pritarus pasiūlytam reguliavimui, Seimo slapto balsavimo biuletenių žymėjimo tvarka būtų suvienodinta su Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) organizuojamuose rinkimuose taikoma praktika, kai balsuotojas pažymi kandidatą ar teiginį, už kurį balsuoja.
Statuto pataisas antradienį po pateikimo parlamentarai palaikė bendru sutarimu. Projektą svarstys Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, o plenarinėje salėje jis vėl atsiras gruodžio 10 d.
Šiuo metu Seimo statutas numato, kad balsuojantysis biuletenyje išbraukia pavardes tų kandidatų, prieš kuriuos balsuoja, arba tuos teiginius, kurie jam nepriimtini.
ELTA primena, kad Seimo statutas yra pagrindinis dokumentas, kuris reglamentuoja Seimo veiklos principus, darbo organizavimo procedūras, teisėkūros procesą, parlamentarų teises bei pareigas.
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