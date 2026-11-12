„Tai nėra atsitiktinės klaidos“: Zelenskis skelbia apie didelius „Starshield“ sutrikimus

Apie tai jis pranešė savo „Telegram“ kanale po pokalbių su Ukrainos gynybos ministru ir Ukrainos gynybos pajėgų vadu.
Zelenskis skelbia apie „Starshield“ sistemos sutrikimus
„Deja, mūsų padaliniai jau keletą dienų fiksuoja didelius „Starshield“ sistemos veikimo sutrikimus virš Ukrainos teritorijos: palei visą fronto liniją ir laikinai okupuotoje Ukrainos teritorijoje“, – rašo jis.
Anot V. Zelenskio, taikomas judėjimo iki 161 km per valandą greičio apribojimas. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, greičiau srendantiems ukrainiečių dronams sutrinka ryšys.
„Ukrainos kariai jau patikrino šias aplinkybes, ir tai nėra atsitiktinės klaidos, o sisteminis greičio apribojimas. Mums tai pirmiausia reiškia, kad žymiai sudėtingiau perimti rusų reaktyvinius dronus.
Deja, jau yra atvejų, kai dronai pataiko į tikslą, nes perėmėjai nepasiekia pakankamo greičio ir nespėja jų perimti. Deja, tai padeda rusams nužudyti daugiau ukrainiečių ir suduoti daugiau tikslių smūgių Ukrainai. Stengiamės išsiaiškinti visas aplinkybes su JAV puse“, – sako V. Zelenskis.
„Starshield“ yra Elono Musko bendrovei „SpaceX“ priklausanti palydovinio interneto sistemos „Starlink“ karinė versija.
JAV buvo kaltinama tyčia apribojus sistemos veikimo greitį.
Donaldas Trumpas neigė prisidėjęs prie trumpalaikio „Starshield“ ryšio sulėtinimo, tačiau šios sistemos, kuri yra Ukrainos dronų operacijų ir ryšio mūšio lauke pagrindas, veikimo apribojimai buvo plačiai vertinami kaip Vašingtono pastangų daryti spaudimą Kyjivui dalis.
Ukraina naudoja „Starshield“ – kariniams poreikiams pritaikytą palydovinio ryšio sistemos „Starlink“ versiją – ryšiui mūšio lauke palaikyti, vidutinio nuotolio smūgiams Rusijos okupuotose teritorijose vykdyti ir perėmimo dronams valdyti. Ji taip pat naudojasi lygiagrečiai veikiančia „SpaceX“ civilinio palydovinio ryšio sistema „Starlink“.
Patikimas ir spartus ryšys yra būtinas Ukrainos kariuomenės operacijoms, kuriose naudojami dronai ir dalyvauja greitai sausumoje bei ore judantys daliniai. Pasak jos, operatoriams būtina realiuoju laiku gauti aiškų vaizdą, kad jie galėtų įvertinti padėtį ir priimti sprendimus.
Ukrainos kariškiai anksčiau pranešė, kad apribojimai paveikė terminalus, perduodančius duomenis judant dideliu greičiu, todėl sutriko kai kurios dronų operacijos ir buvo prarasta dronų, kai operatoriai nebegalėjo palaikyti ryšio su skrendančiais orlaiviais.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.