Meras: Rusijos smūgiai padarė žalos dviem tiltams Kyjive
Maskvai surengus naują raketų ir dronų atakų bangą, Rusijos smūgiai padarė žalos dviem Kyjivo tiltams, penktadienį pranešė Ukrainos sostinės meras.
„Dėl balistinės atakos prieš sostinę buvo apgadintas Podolės–Voskresensko tiltas. Eismas juo iš dešiniojo kranto į kairįjį šiuo metu uždarytas. Taip pat apgadintas Darnycios tiltas“, – platformoje „Telegram“ teigė meras Vitalijus Klyčko.
Jis pridūrė, kad buvo smogta ir Pietiniam tiltui, tačiau nenurodė, ar jis apgadintas.
Kaip skelbia ukrainiečių portalai, Rusija penktadienį surengė masinę raketų ataką prieš sostinę ir kitas Ukrainos sritis.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pažadėjo „daug skausmingesnes“ atsakomąsias atakas, Ukrainai šią savaitę apgadinus Krymo tiltą, V. Putino valdžios aneksuotame regione simbolį.
Ukrainos transliuotojas „Suspilne“ pranešė apie virtinę sprogimų Kyjive ankstyvą penktadienio rytą.
Šalies oro pajėgų vadovybė „Telegram“ pranešė, kad sostinės link skrieja balistinės raketos.
Sostinės karinė administracija teigė, kad po Rusijos atakų užsidegė pastatai Obolonės ir Podolės rajonuose.
Šiaurės rytuose esančio Charkivo meras Ihoris Terechovas penktadienį pranešė, kad Rusijos dronas apgadino ligoninę.
„Keturi žmonės buvo sužeisti, išdaužta daugiau nei 50 langų“, – „Telegram“ teigė jis.
I. Terechovas taip pat pranešė apie gaisrą miesto Ševčenkos rajono gyvenamajame komplekse po įvykdytos atakos.
Meras: Rusijos smūgiai padarė žalos dviem tiltams Kyjive
Maskvai surengus naują raketų ir dronų atakų bangą, Rusijos smūgiai padarė žalos dviem Kyjivo tiltams, penktadienį pranešė Ukrainos sostinės meras.
„Dėl balistinės atakos prieš sostinę buvo apgadintas Podolės–Voskresensko tiltas. Eismas juo iš dešiniojo kranto į kairįjį šiuo metu uždarytas. Taip pat apgadintas Darnycios tiltas“, – platformoje „Telegram“ teigė meras Vitalijus Klyčko.
Jis pridūrė, kad buvo smogta ir Pietiniam tiltui, tačiau nenurodė, ar jis apgadintas.
Kaip skelbia ukrainiečių portalai, Rusija penktadienį surengė masinę raketų ataką prieš sostinę ir kitas Ukrainos sritis.
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Rusija sudavė masinį „Putino keršto“ raketų smūgį: Kyjive apgadinti trys tiltai
Rusija ankstyvą penktadienio rytą sudavė naują masinį raketų smūgį prieš Kyjivą bei kitus Ukrainos miestus ir sritis. Kyjive, kaip praneša sostinės meras, buvo pataikyta į tris tiltus per Dnipro upę. Išvakarėse Vladimiras Putinas viešai pažadėjo „daug baisesnį atsaką dėl Krymo tilto apšaudymo“.
„Dėl balistinės atakos prieš sostinę yra apgadintas Podilsko–Voskresenskio tiltas. Eismas juo iš dešiniojo į kairįjį krantą šiuo metu uždarytas“, – socialiniuose tinkluose pranešė meras Vitalijus Klyčko.
Be to, pasak jo, apgadintas Darnickio tiltas, užfiksuotas naujas pataikymas į Pietų tiltą, taip pat pataikyta į dar vieną „kritiškai svarbios infrastruktūros objektą“.
Tęsiantis antpuoliui – eismo ribojimai
Pietų tiltu, kaip pranešė V. Klyčko, eismas išlieka „ribotu režimu“ – tik iš kairiojo kranto į dešinįjį ir su automobilių svorio apribojimais.
Raketų antpuolis tuo tarpu tęsiasi: rusų iš Juodosios jūros paleistos sparnuotosios raketos, stebėsenos kanalų pranešimais, skrenda į Ukrainos vakarus, iš rytų ir šiaurės į šalies oro erdvę įskrido strateginių bombonešių paleistos sparnuotosios raketos, o be to, tęsiamas balistinių raketų leidimas į Kyjivą.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pareiškė, kad Maskva į Ukrainos smūgius Krymo tiltui atsakys „daug skausmingesnėmis“ atakomis.
„Mes atsakysime į šias atakas. Mūsų atsakas bus daug skausmingesnis nei Kyjivo smūgis tiltui“, – sakė V. Putinas.