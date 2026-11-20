„Visi valstybių ir vyriausybių vadovai suprato, kad tai tikrai milžiniška suma“, – sakė jis ketvirtadienio vakarą Europos žurnalistams Berlyne. Vien kitais metais Ukrainos finansinis poreikis esą sieks 115 mlrd. eurų.
45 mlrd. eurų iš šios sumos būtų padengti ES paimta paskola, garantuojama įšaldytu Rusijos valstybės turtu. Europos Komisija taip pat ketina pasiskolinti dar 45 mlrd. eurų.
„Atsiprašau, kad turime kalbėti apie pinigus, bet mes kariaujame, todėl tai milžiniška suma“, – teigė V. Zelenskis. Vis dar trūksta 25 mlrd. eurų.
Paklaustas apie vidutinės trukmės Ukrainos finansavimo poreikius, V. Zelenskis pareiškė: „Tikiuosi, kad karas baigsis dar iki 2028 metų.“ Tačiau net ir tokiu atveju iš pradžių lėšų labai reikės. Viena vertus, būtina gerai aprūpinti Ukrainos kariuomenę. Antra vertus, daug pinigų pareikalaus šalies atstatymas. Finansavimo poreikis esą sumažės tik tada, kai vėl atsigaus Ukrainos ekonomika.
Viena iš dabartinių problemų yra ta, kad Rusijai tęsiant atakas prieš infrastruktūrą ir uostus Ukraina patiria didelių nuostolių dėl sumažėjusių grūdų pardavimų ir mokestinių pajamų.
V. Zelenskis taip pat pabrėžė, kad Ukraina savo ruožtu padės Europai, be kita ko, dalydamasi karinėmis technologijomis.
„Jūs turėsite prieigą prie visų mūsų technologijų, kuriomis su jumis dalysimės“, – sakė jis, turėdamas omenyje, pavyzdžiui, Ukrainos dronų ir raketų technologijas, laikomas itin pažangiomis.
„Mes iš tiesų turime kai kurių sistemų, kurių šiuo metu neturi niekas kitas“, – pridūrė prezidentas. Ukrainiečiai jau dabar bendradarbiauja su partneriais.
„Tačiau yra dalykų, kuriais pasidalysime tik po karo“, – pabrėžė V. Zelenskis.
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