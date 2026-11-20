Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), Berlyne K. Budrys susitiks su Vokietijos užsienio reikalų ministru Johannu Wadephulu , Vokietijos Federacinės Tarybos (Bundesrato) Europos Sąjungos (ES) reikalų komiteto pirmininku Manueliu Hageliu ir kitais komiteto nariais.
Susitikimuose bus aptariami aktualūs ES darbotvarkės klausimai, parama Ukrainai ir pristatyti artėjančio Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetai.
Penktadienį ministras taip pat dalyvaus Bertelsmanno fondo renginiuose, kuriuose diskutuos apie Europos saugumo stiprinimą, konkurencingumą, atsparumą ir ES plėtrą.
K. Budrys šiame renginyje skaitys pranešimą „Greitesnė, stipresnė ir atsparesnė Europa: Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai“ bei atsakys į auditorijos klausimus.
Šeštadienį Hiutenfelde, Vasario 16-osios gimnazijoje, K. Budrys dalyvaus Lietuvos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų vadovų bei lietuvių bendruomenių lyderių susitikime.
Jame bus aptariamas diasporos vaidmuo stiprinant Lietuvos saugumą, tarptautinį matomumą ir telkiant paramą Ukrainai.
Sekmadienį Liuksemburge K. Budrys susitiks su šios šalies užsienio reikalų ministru Xavieru Betteliu (Ksavjė Beteliu). Ministrai aptars ES darbotvarkės klausimus ir Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus.
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