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Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys atvyko pas konservatorius į frakciją aiškintis dėl bandymų normalizuoti santykius su Kinija.
Nors nepartinis, bet K. Budrys vykdo socialdemokratų Vyriausybės programą, kuri išsikėlė uždavinį normalizuoti santykius su Kinija. Su ja santykiai nutrūko, kai konservatorių kadencijos metu Vilniuje atsirado Taivano atstovybė. Tai įsiutino Kiniją, kuri traktavo tokį veiksmą kaip Lietuvos palaikymą Taivano atsiskyrimui nuo Kinijos. Kinai iškėlė sąlygą, kad santykiai susitvarkys, kai bus pakeistas Taivano atstovybės pavadinimas.
„Jūs sakėte, kad jūs davėte daug priesaikų, 4 ar 5, Lietuvos valstybei. Aš taip metaforiškai, politiškai, per diplomatinių klaidų prizmę sakyčiau, jūs jas visas sulaužėte. Realiai jūs Lietuvą darote komunistinės Kinijos sąjungininku tokiu“, – sakė Konservatorių frakcijos narys Žygimantas Pavilionis.
„Kai jūs pradedate savo pasisakymą nuo turbūt paties žiauriausio, įžeidžiamiausio, grubiausio kaltinimo, kaip valstybės pareigūnui, tai aš jums galėčiau pasakyti daug ką. Bet bandau surasti sau žodžių, susitvardyti ir bandyti interpretuoti jūsų ir kituose pasisakymuose visą šitą tiradą, kuri jums garbės nedaro, ir tai yra tiesiog šlykštu“, – atkirto K. Budrys.
Diplomatiniai santykiai nereiškia draugystės
Dešiniųjų Vyriausybės metu atidarius Taivano atstovybę ir dėl to kilus diplomatiniam skandalui, Lietuvos žmonėms konservatoriai aiškino, kad Lietuva yra pirmoji, užmezgusi tokius ryšius su Taivanu, ir kad mūsų pėdomis tuoj paseks daugybė valstybių. Bet iš esmės Lietuva tapo ne pirmoji, o vienintelė. Kitos šalys taivaniečių atstovybes vadina Taipėjaus vardu, o tai Kinijai tinka.
„Turėti diplomatinius santykius – tai nereiškia gerus turėti santykius. Tai reiškia turėti kanalą. Mūsų visi NATO sąjungininkai turi diplomatinius santykius intensyvius ir atstovavimą veikiantį su Kinija“, – teigė K. Budrys.
K. Budriui dabar iškeltas tiek premjero, tiek ir prezidento uždavinys normalizuoti santykius su Kinija, duotas laikas – iki kitų metų. Dalis konservatorių pyksta, kad derybos su Kinija ir Taivanu vyksta tyliai ir neviešai. Bet lygiai taip pat Gabrieliaus Landsbergio vadovaujama ministerija tyliai ir neviešai leido taivaniečiams atidaryti atstovybę ir patiems pasirinkti jos pavadinimą. Kad tai buvo G. Landsbergio klaida, šiandien pripažįsta ir patys konservatoriai.
„Bet nežinojo komitetas, komitetas sužinojo iš žiniasklaidos. Iš reakcijų, taip, tai nebuvo teisinga, kad mes nebuvome informuoti, bet nepykite, bet K. Budrys daro tą pačią klaidą“, – tvirtino Ž. Pavilionis.
Supykę kinai taikė ekonomines sankcijas Lietuvos įmonėms, bet tuomet dešiniųjų Vyriausybė Lietuvos žmonėms aiškino, kad ekonominė nauda su Taivanu viską atpirks. Bet neatpirko. Taivaniečiai žadėjo Lietuvai lustų gamybos verslą, bet to neišpildė. Praėjusių metų duomenys rodo, kad į Taivaną Lietuva prekių pardavė vos už 36 milijonus eurų. Bet iš jų pirkome už 5 kartus daugiau, tad ekonominę naudą skaičiuoja taivaniečiai, o ne lietuviai.
Konservatorės Sejonienės nepadorus gestas
Praėjusi konservatorių, liberalų ir „laisviečių“ partijų koalicija skelbė, kad jie vykdo vertybinę užsienio politiką.
Vis tik konservatorių emocijos šiandien vien Taivanu neapsiribojo – svarstant biudžetą, konservatorė Jurgita Sejonienė, išgirdusi, kad jos partietis Mindaugas Lingė kalba apie poną Byną, į socdemų pusę atkišo vidurinį pirštą.
„Tai jūs kam rodėte, Lingei? – Ne, ne, niekam... – Socdemams? – Niekam, tiesiog bandžiau nuspėti, ką Mindaugas sakys... – Tai jūs niekam nerodėte konkrečiai, tiesiog iškėlėte? Čia gražu, juokinga? – O komedija juokinga, ar ne? – Seimas komedija? – Ne, ponas Bynas Amerikoje. Tiesiog bandžiau nuspėti, ką Mindaugas pasakys, neteisingai atspėjau“, – po incidento sakė J. Sejonienė.
Ironiška, kad dar rugsėjo pradžioje pas premjerą nuvykęs konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas žadėjo mažiau partinių intrigų ir daugiau bendro darbo valstybės labui.
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