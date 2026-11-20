Šaltinių teigimu, Šendžene pasibaigus susitikimui su Kremliaus vadovu Vladimiru Putinu ir Kinijos lyderiu Xi Jinpingu, praėjus kelioms valandoms D. Trumpas iš savo lėktuvo paskambino į Berlyną ir pareiškė, kad Rusijos vadovas į taikos derybas dėl Ukrainos žiūri rimtai.
Pasak trijų anonimiškai apie privatų pokalbį papasakojusių Europos pareigūnų, skambindamas iš lėktuvo „Air Force One“ D. Trumpas apgailestavo dėl to, ką pavadino milijardų švaistymu tiekiant Ukrainai ginklus ir lėšas konfliktui, kuriame žūsta tiek daug žmonių.
Kai kurie su pokalbiu susipažinę pareigūnai D. Trumpo toną apibūdino kaip griežtą kritiką nuolatinei Europos paramai Kyjivui, o kiti teigė, kad jis tiesiog bendravo savo įprastu atviru stiliumi. Vienas asmuo sakė, kad prezidentas tik pabrėžė, kiek visos šalys galėtų sutaupyti, jei karas baigtųsi ir Europai nebereikėtų mokėti už pagalbą Ukrainai.
Vienas su pokalbiu susipažinęs JAV pareigūnas teigė, kad bet kokios prielaidos, jog D. Trumpas liepė lyderiams nustoti finansuoti Ukrainą, yra netikslios. Pasak jo, prezidentas aiškiai išsakė savo seniai puoselėjamą poziciją, kad „nori užbaigti šį konfliktą“.
Kushneris: Trumpas „neatmeta galimybės“ Ukrainai suteikti saugumo garantijas, panašias į NATO 5-ąjį straipsnį
JAV prezidento specialusis pasiuntinys Jaredas Kushneris ketvirtadienį pareiškė, kad Donaldas Trumpas neatmeta galimybės suteikti Ukrainai saugumo garantijas, panašias į NATO sutarties 5-ajame straipsnyje numatytą kolektyvinės gynybos įsipareigojimą. Tačiau jis pabrėžė, kad Vašingtonas taip pat turi ginti savo interesus.
„Jungtinėms Valstijoms tokios saugumo garantijos, kokias numato 5-asis straipsnis, būtų tikrai labai didelis įsipareigojimas. Manau, kad prezidentas Trumpas yra pasirengęs tai svarstyti, tačiau, savaime suprantama, toks sprendimas turi atitikti ir Amerikos interesus“, – per spaudos konferenciją sakė J. Kushneris.
J. Kushnerio pareiškimai nuskambėjo po to, kai Ukrainos sąjungininkai Berlyne susirinko į vadinamosios „Norinčiųjų koalicijos“ viršūnių susitikimą su prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Juo siekta pabrėžti paramą Kyjivui, artėjant penktosioms 2022 m. Rusijos invazijos metinėms, ir užtikrinti Europos vaidmenį būsimose taikos derybose.
J. Kushneris ketvirtadienį taip pat teigė, kad „mums pavyko įtikinti rusus priimti šią idėją – kad bet kokios saugumo garantijos Ukrainai būtų grindžiamos 5-uoju straipsniu“.
Pasak jo, tai dera su Maskvos siekiu ateityje, pasibaigus šiam konfliktui, „nebekariauti naujo karo“. Vis dėlto jis pripažino, kad esama skepticizmo dėl tokios Rusijos pozicijos.
J. Kushneris pabrėžė, kad svarbu užtikrinti, jog bet kokio pasiekto susitarimo būtų laikomasi, jo laikymasis – prižiūrimas, o už pažeidimus būtų numatytos pasekmės. Jis pridūrė, kad šiuo klausimu dar reikia daug nuveikti.
„Norinčiųjų koalicijos“ viršūnių susitikimą kartu surengė Vokietijos, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos lyderiai. Jis įvyko netrukus po beprecedenčių trišalių D. Trumpo, Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Kinijos vadovo Xi Jinpingo derybų Kinijoje.
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