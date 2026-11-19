Šio reto saugumo žingsnio imtasi orlaiviui išskridus iš Šendženo.
„18 val. 45 min. laikykite pakilimo laiku. Saugumo sumetimais mūsų telefonai kol kas paimami“, – netrukus po išvykimo pranešė orlaivyje buvęs naujienų agentūros AFP žurnalistas.
Jokių papildomų paaiškinimų apie šią neįprastą atsargumo priemonę kol kas nepateikta.
Baltųjų rūmų korespondentų asociacijos prezidentė, televizijos „Fox News“ korespondentė Jacqui Heinrich teigė, kad po ankstesnio D. Trumpo vizito Kinijoje gegužę žurnalistų telefonai nebuvo paimti.
Ji leido suprasti, kad šis žingsnis ir pakeisti skrydžių ribojimai virš Aliaskos kelia klausimų, ar „Air Force One“ skrenda tiesiai namo.
D. Trumpas ne kartą užsiminė apie galimybę kelionės po Aziją metu susitikti su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu, nors apie tokį susitikimą paskelbta nebuvo.
Irano grėsmė JAV lyderiams
JAV saugumas šią savaitę perspėjo, kad Iranas gali planuoti išpuolį prieš JAV vadovybę. Už sąmokslą nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą keršijant už JAV įvykdytą Irano Revoliucinės gvardijos vado Qassemo Soleimani nužudymą Pakistano pilietis antradienį nuteistas kalėti daugiau nei 27 metus, pranešė Teisingumo departamentas.
JAV teisėsaugos pareigūnas Toddas Blanche'as antradienį pabrėžė, kad sąmokslas buvo nukreiptas būtent prieš JAV prezidentą D. Trumpą.
„Irano agentas, atvykęs į JAV koordinuoti pasikėsinimo į prezidentą Trumpą, buvo teisingai nuteistas už savo nusikalstamą veiklą“, – pareiškė generalinis prokuroras T. Blanche'as po to, kai A. Merchantui buvo skirta 27 metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
„Teisingumo departamentas netoleruos užsienio teroristinių sąmokslų prieš mūsų lyderius ir nesustos, kol atsakingi asmenys nebus patraukti atsakomybėn“, – teigė jis.
JAV pareigūnai anksčiau teigė, kad A. Merchantas palaikė „glaudžius ryšius su Iranu“, ir jo tariamą sąmokslą apibūdino kaip veiksmą „tiesiai iš Irano režimo vadovėlio“.
A. Merchantas buvo sulaikytas 2024-ųjų liepos 12-ąją, kai planavo išvykti iš šalies.
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