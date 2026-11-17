„Amerikiečių ataka prieš taikinius Kešmo saloje nepadarė jokios žalos gyvenamosioms, komercinėms ar infrastruktūros zonoms“, – oficialioji naujienų agentūra IRNA citavo pietinės Hormozgano provincijos gubernatoriaus pavaduotoją Ahmadą Nafisi.
„Padėtis Kešmo saloje kontroliuojama, o visos pagalbos, komunalinės ir vykdomosios institucijos veikia visiškoje parengtyje“, – pridūrė A. Nafisi.
„Antradienio vakarą Kešme girdėjosi penki ar šeši sprogimai“, – skelbė IRNA.
Kiek anksčiau antradienį Irano revoliucinė gvardija pranešė surengusi dronų ataką prieš JAV valdomą radaro sistemą Bahreine.
„Revoliucinei gvardijai priklausantys koviniai dronai šį rytą įvykdė tikslią operaciją, nukreiptą prieš JAV pajėgų valdomą radaro sistemą Šeicho Isos oro pajėgų bazėje Bahreine“, – nurodė gvardijos naujienų svetainė „Sepah“.
Pranešime priduriama, kad šis smūgis buvo atsakas į „pasikartojančius Irano oro erdvės pažeidimus, kuriuos vykdė JAV kariniai dronai“.
Teheranas bando apriboti laivybą strateginiame vandens kelyje
Nuo karo Artimuosiuose Rytuose pradžios vasario pabaigoje Teheranas bando apriboti laivybą strateginiame vandens kelyje, reikalaudamas, kad laivai per Hormuzą plauktų tik jo leidžiamais maršrutais.
Jis reguliariai taikosi į laivus, plaukiančius be šio leidimo.
Reaguodamos į tai, Jungtinės Valstijos paskelbė Irano uostų jūrų blokadą ir padeda tanklaiviams kirsti sąsiaurį, kuriuo įprastai gabenama apie penktadalis pasaulio naftos atsargų.
Pastarosiomis savaitėmis Teheranas ne kartą skelbė, kad sąsiauryje užsidegė laivai, ir dažnai tvirtino, jog jie užplaukė ant minų.
Irano ginkluotosios pajėgos antradienį pranešė, kad bandydami kirsti Hormuzą trys naftos tanklaiviai užplaukė ant jūrinių minų.
JAV kariuomenė neseniai pareiškė išvaliusi visas minas iš pagrindinių šio vandens kelio maršrutų.
JAV centrinė vadavietė, prižiūrinti JAV karines operacijas regione, praėjusį mėnesį nurodė nuo vasaros padėjusi Persijos įlankos šalims per Hormuzą eksportuoti 1,5 mlrd. barelių naftos.
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