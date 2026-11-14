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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Nerimas Jungtinės Karalystės bazėje: virš jos pastebėti įtartini dronai

2026-11-14 09:57 / šaltinis: BNS
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2026-11-14 09:57
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV pajėgos penktadienį reagavo į galimą neteisėtą dronų veiklą virš karinės bazės Jungtinėje Karalystėje (JK), pranešė abiejų šalių atstovai.

Jungtinė Karalystė buria naują aljansą prieš Rusiją SCANPIX
GALERIJA (6)

JAV pajėgos penktadienį reagavo į galimą neteisėtą dronų veiklą virš karinės bazės Jungtinėje Karalystėje (JK), pranešė abiejų šalių atstovai.

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Tai naujausias saugumo incidentas objekte, kuriame dislokuoti JAV karo lėktuvai.

Leikenhito Karališkųjų oro pajėgų (RAF) bazėje „nenukentėjo joks personalas, orlaiviai ar infrastruktūra“, sakoma JAV oro pajėgų atstovo pranešime.

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„Mes ir toliau glaudžiai bendradarbiaujame su priimančiosios šalies atstovais, siekdami užtikrinti JAV karių, JAV ir priimančiosios šalies civilių, rangovų bei visų mūsų šeimų saugumą“, – priduriama pranešime.

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JK Gynybos ministerijos atstovas patvirtino šią informaciją pranešime, kuriame teigiama, kad „situacija dabar išspręsta“.

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Anksčiau šią savaitę oficialiame RAF Leikenhito feisbuko puslapyje paskelbtame įraše žmonės buvo raginami pranešti apie „įtartiną veiklą, įskaitant neteisėtą dronų veiklą“.

„Mūsų stipriausias saugumo ginklas yra pastabi bendruomenė“, – teigiama įraše.

Galimas incidentas dėl dronų Leikenhite įvyko po to, kai JAV Teisingumo departamentas anksčiau šią savaitę pateikė kaltinimus trims vyrams, kuriuos apibūdino kaip „Irano agentus“, dėl jų vaidmens įtariamame teroro išpuolio plane kitoje britų bazėje – RAF Ferforde.

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Įtariama, kad šie trys vyrai padėjo planuoti rugsėjo incidentą bazėje ir jam vadovauti. Planas išaiškėjo, kai vienas vietos ūkininkas policijai pranešė, kad matė grupę vyrų su keliais baltais furgonais, užsiimančių įtartina veikla.

Irano karo pasekmės

JAV kaltinamajame akte teigiama, kad įtariamasis Mohammadas Ali al Hassani (Mohamadas Ali Hasanis) nurodė neįvardytiems asmenims furgonais, kurių kai kuriuose buvo statinės su degalais, važiuoti į bazę, ir kad anksčiau jis sumokėjo šiai grupei, nurodydamas nupirkti metalinių objektų, galinčių pasitarnauti kaip šrapnelis.

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Praėjus kelioms dienoms po incidento, JAV iš bazės patraukė visus savo bombonešius B-1.

Praėjusį mėnesį JK policija pateikė kaltinimus dviem britams dėl nusikaltimų nacionaliniam saugumui, susijusius su incidentu RAF Ferforde.

Vienas jų kaltinamas pagalba užsienio žvalgybos tarnybai, manoma, esančiai Irane, o kitas – patekimu į draudžiamą vietą turint Britanijai žalingų tikslų.

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Tuo tarpu skrydžių stebėjimo duomenys antradienį parodė, kad JAV kariuomenė iš kitos britų oro bazės, RAF Mildeholo, perkėlė daugiau kaip dešimt orlaivių po to, kai, kaip teigė leidinys „The Wall Street Journal“, kilo grėsmė iš Irano.

JAV skraidino karinius orlaivius iš bazių JK drauge su Izraeliu šiemet kariaudamos prieš Iraną. Teheranas reaguodamas leido raketas ir dronus į regiono šalis, be to, į karą įsitraukė ir jo remiamos kovotojų grupės.

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Trečiadienį transliuotame interviu Irano saugumo vadovas Mohsenas Rezaei pagrasino smogti JAV bazėms už Artimųjų Rytų ribų, įskaitant Europą, jei jos bus naudojamos išpuoliams prieš Iraną.

Iraniečių pareigūnai anksčiau yra grasinę išplėsti geografinę konflikto aprėptį, jei JAV vėl atakuotų.

Rugsėjo pabaigoje naujojo Irano aukščiausiojo lyderio Mojtabos Khamenei patarėjas viešai svarstė, kad karas gali „išsiplėsti dar labiau, pasiekti Indijos vandenyną ir galbūt dar toliau“.

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