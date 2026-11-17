Kiek anksčiau ambasadoriaus skiriamuosius raštus priėmė prezidentas Gitanas Nausėda.
Štai ką aptarė
Kaip pranešė ministerija, susitikimo metu aptartos Lietuvos ir Irano dvišalių santykių perspektyvos, konsuliniai klausimai. Sutarta tęsti pokalbius, stiprinti diplomatinį dialogą ir konsulinį bendradarbiavimą.
Taip pat apsikeista vertinimais apie saugumo padėtį Persijos įlankos regione, laivybą Hormūzo sąsiauryje, daugiašalės diplomatijos ir tarptautinės teisės vaidmenį siekiant taikaus konfliktų sureguliavimo.
Irano ambasadorius Lietuvai reziduoja Varšuvoje. Lietuva ir Iranas diplomatinius santykius atkūrė 1993 m. lapkričio 4 d.
Apie Lietuvos ir Irano santykius pastaruoju metu viešoje erdvėje kalbama po to, kai Iranas spalį sulaikė dvi Lietuvos pilietes.
Anot Užsienio reikalų ministerijos (URM), oficialiai kreiptasi į Iraną, prašant sudaryti galimybę aplankyti šioje šalyje sulaikytas Lietuvos pilietes.
Spalio 27 d. URM pranešė gavusi oficialią informaciją iš Irano apie Lietuvos piliečių sulaikymą.
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