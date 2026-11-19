Pirmosios istorijoje trišalės Kinijos, JAV ir Rusijos prezidentų derybos buvo kruopščiai surežisuotos, tačiau kiekvienas lyderis elgėsi skirtingai.
„Žmonės, kuriuos šiandien matėme, žinoma, įkūnija galią. Viskas, kas vyksta be žodžių, yra tos galios išraiška“, – sakė Šanchajuje dirbantis tarpkultūrinės lyderystės konsultantas Gaboras Holchas.
Jo teigimu, D. Trumpas mėgsta neformalų bendravimą. Ketvirtadienį Xi Jinpingas jam atsakė labai draugiškai, kaip lygiavertis pašnekovas – tiek, kiek leido visiškai kitoks jo asmeninis bendravimo stilius.
Susitikimas vyko didžiuliame vilų komplekse Kinijos Šendženo mieste, lyderiams atvykus į kasmetinį Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) forumą.
„Visa tai vyko per aukščiausiojo lygio susitikimą ekonomikos klausimais. Todėl pagarba ir autoritetas, kurių ten sulaukia lyderiai, taip pat priklauso nuo jų šalių ekonominės galios“, – aiškino G. Holchas ir pridūrė, kad Rusija šiame susitikime „toli gražu nėra stipriausia partnerė“.
Žurnalistams buvo leista filmuoti įžanginius lyderių pasisakymus, tačiau prieš prasidedant uždaroms deryboms žiniasklaidos atstovai buvo išprašyti iš salės.
Pasak G. Holcho, D. Trumpas išsiskyrė tuo, kad kartais nukrypdavo nuo parengto teksto, užmegzdavo akių kontaktą, kreipdavosi į visus susirinkusiuosius, pakeldavo akis nuo savo užrašų ir asmeniškai kreipdavosi į kitus du lyderius.
„Putinas taip nesielgė. Kalbėdamas jis netgi išsiėmė ausinę, kad galėtų visiškai susitelkti į skaitomą kalbą“, – aiškino ekspertas.
Santūri Xi Jinpingo kūno kalba
Pasak G. Holcho, per trišales derybas Xi Jinpingas atrodė gerokai labiau atsipalaidavęs nei trečiadienį vykusiame iškilmingame renginyje. Tikėtina, kad dalykinius klausimus jam aptarti lengviau nei bendrauti per priėmimą.
G. Holchas apibūdino Xi Jinpingą kaip tipišką Azijos valstybės veikėją, kuris siunčia nežodinius signalus, tačiau jie itin subtilūs – vos pastebima šypsena ar nežymiai suraukta kakta.
Vis dėlto, žinovo teigimu, D. Trumpas nebuvo toks betarpiškas, kaip tikėtasi ir galbūt tikėjosi kiti du lyderiai.
„Manau, kad jis elgėsi labai valstybiškai“, – sakė G. Holchas, atkreipęs dėmesį į JAV prezidento žodžius, kalbėjimo manierą ir net intonaciją.
Kiti trijų lyderių bendravimo epizodai šią savaitę taip pat sukėlė diskusijų internete – buvo aptarinėjami net menkiausi jų krustelėjimai.
Ypač didelis dėmesys atkreiptas į trumpą Xi Jinpingo ir D. Trumpo apsikabinimą Šendženo oro uoste, D. Trumpo pagalbą Kinijos lyderiui lipant ant eskalatoriaus ir JAV prezidento pasisveikinimą su V. Putinu, kai jiedu spaudė vienas kitam ranką ir D. Trumpas pavadino Rusijos vadovą savo draugu.
Per derybas trys lyderiai sėdėjo prie didelio apvalaus tamsaus medžio stalo, jo vidurį puošė rausvų gėlių kompozicija. Susitikimas vyko erdvioje priėmimų salėje aukštomis lubomis.
„Kinų kultūroje, siekiant sukurti harmoniją, itin mėgstamos apvalios formos. Šiuo atveju tai buvo itin simboliška – tuščiame stalo viduryje buvo gamtą simbolizuojantis elementas. Todėl manau, kad tai buvo labai geras pasirinkimas“, – pridūrė G. Holchas.
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