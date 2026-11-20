„Objektas galėjo nukristi netoli Chmieleko vietovės Bilgorajaus apskrityje“, – iškart po 7 val. pranešė Ginkluotųjų pajėgų rūšių operatyvinė vadovybė (DORSZ). DORSZ atstovas spaudai pulkininkas leitenantas Jacekas Goryszewskis radijo stočiai RMF FM perdavė, kad tikrinami du atvejai. Tarp jų – Rudniko prie Sano apylinkėse Nisko apskrityje, Pakarpatės vaivadijoje, į žemę esą trenkėsi neidentifikuotas objektas – ten išsiųsti ugniagesiai. RMF FM Karštąją liniją informavo liudininkai, kad Pakarpatėje, Liubčuvo apskrityje, girdėjosi trenksmas, danguje matėsi pašvaistė ir sudrebėjo namai.
Pulkininkas leitenantas J. Goryszewskis: tikriname du atvejus
„Tikriname du galimo mūsų erdvės kirtimo atvejus ir veikiame siekdami patikrinimo (...). Šiąnakt stebėjome masinę Rusijos Federacijos ataką prieš Ukrainos teritoriją. Mūsų erdvėje veikė mūsų ir sąjungininkų orlaiviai. Mūsų sistemos visą naktį buvo parengtyje. Dabar tikriname tikėtiną mūsų oro erdvės pažeidimą“, – RMF FM sakė DORSZ atstovas spaudai pulkininkas leitenantas Jacekas Goryszewskis.
Rytą apie tikėtinus incidentus informavo klausytojai, skambindami į RMF FM Karštąją liniją. Pranešimas gautas iš Olešycių apylinkių Liubčuvo apskrityje, Pakarpatės vaivadijoje. Danguje matėsi pašvaistė, nuskambėjo galingas trenksmas, smūgis ir sudrebėjo namai, sakė klausytojas.
Tikrinami radiolokacinių sistemų duomenys. Objekto paieškos tęsiasi Pakarpatės vaivadijoje. Į Rudniko prie Sano apylinkes Nisko apskrityje, šiaurinėje vaivadijos dalyje, be kita ko, išsiųsti ugniagesiai. Jie ieško objekto, kuris galėjo nukristi ant žemės, tarnybos gavo daug signalų, galinčių rodyti tokį nukritimą. Trenksmas girdėjosi ir Bilgorajuje, tai maždaug 25 km tiesia linija nuo Rudniko.
Į tinklą pateko vaizdo įrašas, kuriame girdimas sprogimo garsas Chmieleko kaime, esančiame Liublino vaivadijoje, Bilgorajaus apskrityje, Lukovos valsčiuje.
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