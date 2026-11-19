Spalio ir lapkričio sandūroje Lenkijos saugumo tarnybos, policija ir elitiniai Lenkijos ginkluotųjų pajėgų daliniai vykdė slaptą prevencinę ir atgrasymo operaciją, trečiadienį pranešė dienraštis „Rzeczpospolita“.
Anot laikraščio, šios operacijos metu buvo sužlugdyta planuota Rusijos diversinė provokacija netoli sienos su Kaliningrado sritimi.
Trečiadienio popietę lankydamasis Jaroslave, Lenkijos pietryčiuose, W. Kosiniakas-Kamyszas patvirtino „Rzeczpospolita“ pranešimą.
Operacija „Horyzont“
W. Kosiniakas-Kamyszas taip pat paskelbė pateiksiantis prašymą „ministrui pirmininkui, o vėliau ir prezidentui pratęsti operaciją „Horyzont“, kurios metu kariuomenė dalyvauja užtikrinant geležinkelių ir kitos ypatingos svarbos infrastruktūros saugumą“.
Operacija „Horyzont“ buvo pradėta pernai lapkritį po dviejų diversijų prieš geležinkelio liniją tarp Varšuvos ir Ukrainos sienos. Joje dalyvauja iki 10 tūkst. karių, įskaitant specialiųjų operacijų, kibernetinės gynybos, inžinerijos ir dronų dalinių personalą. Jų dalyvavimas užtikrina papildomus stebėjimo, monitoringo ir greitojo reagavimo pajėgumus, padedančius apsaugoti ypatingos svarbos geležinkelių infrastruktūrą.
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