Konkurencijos ir vartotojų apsaugos tarnyba (UOKiK) trečiadienį pranešė, kad „Allegro“ pažadas pasodinti medį už kas dešimt per jos siuntų pristatymo tinklą „Allegro One“ atsiimtų siuntų neatitiko to, kaip ši schema veikė iš tikrųjų. Institucija šią praktiką įvardijo kaip „žaliąjį smegenų plovimą“ arba klaidinančią ekologinę rinkodarą, skelbia portalas „TVP World“.
Milijonai deklaruotų medžių nebuvo pasodinti
Priežiūros institucijos teigimu, sodintinų medžių skaičių „Allegro“ nustatė remdamasi ankstesniais metais parengtomis prognozėmis, o ne realia vartotojų veikla. Kai kurie medžiai jau buvo pasodinti anksčiau, nei jie buvo priskirti konkretiems klientams.
„Keli milijonai medžių – daugiau nei pusė tų, kuriuos deklaravo „Allegro“, – apskritai nebuvo pasodinti“, – sakė UOKiK pirmininkas Tomaszas Chrostny ir įspėjo, kad ekologiniai teiginiai privalo būti teisingi, konkretūs ir patikrinami.
Už teiginius, kad atsiėmus 10 siuntų bus pasodintas naujas medis, priežiūros institucija skyrė 29,852 mln. zlotų (6,77 mln. eurų) baudą, o dar 24,876 mln. zlotų (5,64 mln. eurų) – už tai, jog klientai nebuvo tinkamai informuoti apie papildomas sąlygas.
Šis sprendimas nėra galutinis, „Allegro“ jį gali apskųsti teismui.