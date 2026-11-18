Dienraštis teigia šią informaciją gavęs iš aukšto rango pareigūnų, susijusių su saugumo struktūromis ir žinančių apie vykdytą prevencinę operaciją, rašo „Ukrainska pravda“.
Pranešta, kad perspėjimą apie planuojamą provokaciją perdavė partnerių specialiosios tarnybos, tačiau apie tokią grėsmę įspėjo ir Lenkijos žvalgybos analitikai.
„Turėjome informacijos apie konkrečius objektus, kuriuose turėjo būti surengtas išpuolis. Rusai tikėjosi, kad bus daug aukų“, – pasakojo vienas dienraščio pašnekovų.
Pasak kito šaltinio, tai turėjo priminti vadinamąją Glivicės provokaciją – 1939 m. rugpjūčio 31 d. Vokietijos surengtą „svetimos vėliavos“ operaciją.
„Žinoma, sieną kirtę asmenys greičiausiai būtų buvę nušauti arba pas juos būtų rasta įrodymų, kad jie atvyko iš Ukrainos. Tikslas buvo nutraukti pagalbą Ukrainai“, – sakė šaltinis.
Lenkijos specialiosios tarnybos ėmėsi veiksmų, kai Rusijoje prie sienos pasirodė panašias diversines operacijas koordinuojantys specialiųjų tarnybų pareigūnai. Tokias operacijas vykdo Rusijos karinės užsienio žvalgybos pareigūnai.
Todėl spalio pabaigoje pasienio policijos padaliniai buvo sustiprinti pareigūnais iš kitų Lenkijos regionų. Taip pat sustiprinti Pasienio apsaugos tarnybos padaliniai. Į šį regioną buvo nusiųsta papildomų Vidaus saugumo agentūros pareigūnų.
Varmijos Mozūrų vaivadijoje pratybas surengė specialiosios pajėgos. Regione vyko ir Teritorinės gynybos pajėgų pratybos.
„Tikslas buvo atgrasymas, bet kartu ir galimybė imtis prevencinių veiksmų“, – pasakojo su operacija susipažinęs pašnekovas.
Dienraštis paklausė specialiųjų tarnybų veiklą koordinuojančio Lenkijos ministro Tomaszo Siemoniako, ar rusai planavo surengti teroro aktą Lenkijos objekte, kuriame galėjo būti daug žmonių.
„Nežinau atsakymo į šį klausimą, nes to reikėtų klausti rusų. O jie paprastai neprisipažįsta planuojantys tokius veiksmus. Net jei turime tokios informacijos, ja nesidalijame“, – atsakė jis.
„Ėmėmės priemonių, nes grėsmę įvertinome kaip realią. Mano nuomone, visos šiuo atveju taikytos priemonės buvo adekvačios“, – pridūrė T. Siemoniakas.
Lapkričio pradžioje Lenkijos policijos vyriausiojoje valdyboje buvo įsteigtas specialiosios operacijos, vykdomos Varmijos Mozūrų vaivadijoje ir Palenkėje, štabas. Pareigūnai rengėsi galimoms diversijoms pasienyje su Kaliningrado sritimi.
Lapkričio 3 d. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad naktį prie Rusijos ir Lenkijos sienos buvo pastebėta įtartina veikla.
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