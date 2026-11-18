„Dujų kainos kyla daugiausia dėl karo ir krizės Hormuzo sąsiauryje“, – sakė Donald Tusk, pavadinęs šį augimą šokiruojančiu.
Jis teigė, kad reaguodama į kainų šuolį vyriausybė nusprendė įšaldyti dujų kainas, taip pat atkreipė dėmesį į energijos išlaidų poveikį infliacijai bei kitų prekių ir paslaugų kainoms.
Kainų ribojimo projektas keliaus į parlamentą
„Turime mažą infliaciją, stiprų (ekonomikos) augimą, vis dar pakanka išteklių kainoms kontroliuoti ir išlaikyti jas bent jau pakenčiamo lygio“, – kalbėjo jis.
Be degalų ir dujų kainų įšaldymo, vyriausybė taip pat dirbs dėl elektros kainų reguliavimo, siekiant užtikrinti, kad „lenkai galėtų išgyventi vėlyvą rudenį ir žiemą be kainų šoko“, pranešė Donald Tusk.
„Negalime leisti (...) žmonėms kentėti dėl sprendimų, priimtų kažkur už vandenyno – turiu omenyje sprendimus, susijusius su karu Artimuosiuose Rytuose – ir nenorime, kad Lenkijos šeimos už tai mokėtų“, – tvirtino jis.
Po posėdžio vyriausybei atstovaujantis Adam Szłapka patvirtino, kad vyriausybė priėmė įstatymo projektą ir kad dabar prasidės parlamentinis teisėkūros proceso etapas.
Vyriausybės parengtu projektu siūloma įvesti dujų kainos ribą pažeidžiamiems vartotojams 2027 metais. Tai apimtų namų ūkius, būstų bendrijas ir svarbiausias viešąsias įstaigas, tokias kaip mokyklos, ligoninės, globos įstaigos, bažnyčios ir naktinės prieglaudos.
Projekte nustatyta maksimali dujų kaina – 197,29 zloto (44 eurai) už vieną megavatvalandę, neįskaitant PVM ir akcizo mokesčių. Ji liko nepakitusi nuo numatytojo tiekėjo parduodamų dujų 2026 metų kainos.
JAV ir Izraelio karas prieš Iraną, kartu su degalų eksporto per strategiškai svarbų Hormuzo sąsiaurį sutrikimais, išprovokavo pasaulinį energijos kainų šuolį.