„Kaip pilietis esu itin stipriai nusivylęs tokiu teismo sprendimu. Tikrai matau tą situaciją kitaip. Valstybė tikrai negali reikalauti iš pareigūnų, kad jie ginklu gintų mūsų valstybę, o paskui juos tampyti po teismus“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį teigė M. Katelynas.
„Kaip vidaus reikalų ministras, matau poreikį ir problemą, kad dabartinis ginklo panaudojimo teisinis reguliavimas neatitinka šių dienų realybės. Dar rugsėjį esu pateikęs pataisas, kurios visas tokias situacijas išspręstų, ir tikiuosi, kad tos pataisos galiausiai taps įstatymu ir įsigalios, kad ateityje tokių atvejų kaip šis nebebūtų“, – pridūrė jis.
Rugsėjį M. Katelynas pristatė įstatymo pataisas, kuriomis numatoma nustatyti aiškesnes ginklo panaudojimo sąlygas, grąžinti įspėjamąjį šūvį ir numatyti naujus reagavimo pagrindus. Pažymima, kad būtų išlaikomas principas, jog šaunamasis ginklas naudojamas tik kaip kraštutinė priemonė.
Ministras tikisi, kad įstatymo pakeitimai Seimą pasieks dar parlamento rudens sesijoje.
„Šiuo metu pataisos yra pateiktos Vyriausybei. Jas vertina Vyriausybės teisininkai. Tikiuosi, procesas judės greitai ir artimiausiu metu pataisos išjudės pataisos iš Vyriausybės. Labai norėčiau dar rudens sesijoje pristatyti tas pataisas Seimui“, – teigė M. Katelynas.
Jis taip pat neatmetė, jog teismo sprendimas dėl pasieniečio bus apskųstas.
Škarnulis po teismo sprendimo pasieniečio byloje: noriu tikėti, kad pareigūnai nebijos panaudoti ginklą
Laikinasis Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Donatas Škarnulis tikisi, kad po teismo sprendimo, kuriuo buvo nuteistas kontrabandininką nušovęs pasienietis Karolis Ilgevičius, VSAT pareigūnai nebijos darbe panaudoti savo tarnybinių ginklų.
„Noriu tikėti, kad nebijos (pareigūnai naudoti tarnybinius ginklus – ELTA) ir mes dirbsime su tuo, nes mūsų ir yra misija ginti ir saugoti valstybę ir jos žmones“, – žurnalistams po bylos nuosprendžio paskelbimo ketvirtadienį Vilniaus apygardos teisme komentavo D. Škarnulis.
Laikinasis VSAT vadas neslėpė, kad K. Ilgevičiui iškelta baudžiamoji byla, jos nagrinėjimas ir nuosprendžio paskelbimas sukūrė jautrią situaciją ir pačiam kolegai, ir visai pasieniečių bendruomenei.
„Ši diena, šitas įvykis, kuris tęsiasi, visos bylos nagrinėjimas mums, kaip tarnybai, yra jautri situacija. Neabejotinai pačiam Karoliui (Ilgevičiui – ELTA) tai ypatingai jautri situacija, bet ir visai bendruomenei tas momentas yra jautrus. Mes palaikome Karolį, visada buvome ir būsime su juo. Visai bendruomenei, tikiu, tai nebus kažkokia kliūtis ar abejonė panaudoti ginklą“, – dėstė D. Škarnulis.
Laikinasis VSAT vadas, kalbėdamas apie teismo sprendimą K. Ilgevičiaus byloje, atkreipė dėmesį, jog teismas pasieniečio situaciją, jo veiksmus įvertino kiek kitaip negu prokuratūra, kuri anksčiau kaltino pareigūną nužudymu.
„Žinoma, nuo pirminės kvalifikacijos, su kuria prokuroras išėjo kaltinime, (teismas – ELTA) gerokai švelnina situaciją ir teismas įvertino, kad mūsų pareigūnas sužalojo ir gyvybę atėmė dėl neatsargumo. Tai, be jokios abejonės, yra gerokai lengvinanti situacija“, – dėstė D. Škarnulis.
Byloje teismas nutarė žuvusiojo artimiesiems iš VSAT priteisti žalos atlyginimą.
D. Škarnulis teigė, jog tarnyba dar svarstys, ar skųsti teismo sprendimą apeliacine tvarka.
Nuteistas pasienietis
Kaip skelbė ELTA, Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį per tarnybą kontrabandininką nušovusį pasienietį K. Ilgevičių pripažino kaltu ir skyrė jam laisvės apribojimo bausmę vieneriems metams. Per šį laiką dėvėti apykojės jam nereikės.
Jis įpareigotas dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje, taip pat turės sumokėti 1 tūkst. eurų dydžio įmoką į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų fondą.
K. Ilgevičių teismas pripažino kaltu dėl neatsargaus gyvybės atėmimo, pažeidžiant teisės aktų nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles. Tuo metu Generalinė prokuratūra jį kaltino nužudymu.
Pasienietis taip pat pripažintas kaltu dėl tarnybos pareigų neatlikimo. Prokuratūra pareigūną kaltino piktnaudžiavimu.
Pats K. Ilgevičius po teismo sprendimo teigė nekeičiantis savo pozicijos – pareigūnas tvirtino, kad šūvį paleido, manydamas, jog asmuo kėlė pavojų žmonėms.
ELTA primena, kad ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2024 metų vasarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai gavo užkardos budėtojo pranešimą apie į Lietuvą įskridusius dronus su ryšuliais. VSAT pareigūnai pradėjo vykdyti jų paiešką. Netrukus buvo pastebėtas keliu važiuojantis automobilis, kuris nestojo pasieniečiams jį stabdant.
Anot teisėsaugos, automobiliui nestojus ir nuvažiavus, pareigūnas K. Ilgevičius, siekdamas sulaikyti galimai teisės pažeidimą darantį asmenį, pažeisdamas teisės aktus, kurie reglamentuoja šaunamojo ginklo panaudojimą, iš tarnybinio ginklo iššovė vieną kartą į nuvažiuojantį automobilį.
Po šūvio minėto automobilio vairuotojui, anksčiau už cigarečių kontrabandą ne kartą baustam Andžejui A. buvo mirtinas sužalojimas ir jis mirė vietoje.
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