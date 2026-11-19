„Tam tikruose ruožuose būtų tikslinga įrengti fizinį barjerą, stebimą ir kamerų, ir termovizorių. Šiuo metu ten yra tik kameros, bet dalyje to ruožo fizinio barjero įrengimas būtų kontraproduktyvus, nes mes išleistume reikšmingus pinigus ten, kur tikrai tam nėra poreikio“, – ketvirtadienį „Žinių radijuje“ kalbėjo ministras.
Parengtas planas
Anot jo, šį planą parengė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), jį ministrui pristatė laikinai pareigas einantis tarnybos vadas Donatas Škarnulis. Vis dėlto, pasak M. Katelyno, numatytiems sprendiniams įgyvendinti reikėtų papildomo finansavimo.
„Tie sprendiniai yra parengti, tam reikia šiek tiek papildomo finansavimo. Tikimės tas problemas išspręsti, nes turime stiprinti ne tik mūsų sieną su Baltarusija, bet ir su Kaliningradu“, – sakė jis.
Ministras pabrėžė, kad Kaliningrado srities pasienio apsaugos stiprinimui negalima tiesiogiai pritaikyti visų sprendimų, naudojamų pasienyje su Baltarusija. Taip yra dėl skirtingų gamtinių sąlygų – Lietuvos sieną su Kaliningrado sritimi sudaro ir Nemunas, kiti vandens telkiniai, taip pat ruožai Kuršių nerijoje bei Baltijos jūros ekonominėje zonoje.
„Fizinis barjeras susideda iš tos vadinamosios segmentinės tvoros ir tada koncertina eina kaip papildoma kliūtis. Tai jeigu yra įrengiamas vidinis barjeras, toks, kaip ir prie sienos su Baltarusija, toks pats sprendinys būtų taikomas ir ten, tiktais kad tam tikruose ruožuose tą daryti nėra tikslinga. Tam tikruose ruožuose to reikia“, – aiškino M. Katelynas.
Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras anksčiau siūlė ilgalaikėje perspektyvoje svarstyti fizinių barjerų įrengimą rizikingiausiuose sienos su Kaliningradu ruožuose.
Kaip skelbta, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pirmadienį pranešė, jog sustiprinta sienos apsauga ties Kaliningrado sritimi pratęsta iki lapkričio pabaigos.
Spalį vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pranešė apie priimtą sprendimą pasitelkiant kariuomenę stiprinti Lietuvos pasienio apsaugą ties Kaliningrado sritimi. Sustiprinta apsauga vėliau buvo pratęsta iki lapkričio vidurio.
Anot jo, tokių priemonių imtasi atsižvelgiant į įvykusį incidentą, kuomet ginkluotų asmenų lydima migrantų grupė bandė neteisėtai kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Taip pat prevencinių veiksmų imtasi įvertinus bendrą saugumo situaciją regione bei signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją.
Vidaus reikalų ministras teigė, kad kol kas pasienio apsaugai planuojama ir toliau pasitelkti tokį patį skaičių karių – iki 100.
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