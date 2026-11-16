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Pratęsiama sustiprinta sienos apsauga ties Kaliningradu

2026-11-16 12:51 / šaltinis: ELTA
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2026-11-16 12:51
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Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad nuspręsta iki lapkričio pabaigos pratęsti sustiprintą sienos apsaugą ties Kaliningrado sritimi.

Lietuvos kariuomenė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad nuspręsta iki lapkričio pabaigos pratęsti sustiprintą sienos apsaugą ties Kaliningrado sritimi.

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„Reaguodami į įvairias aplinkybes – ir Estijos atvejis yra viena iš tų įvairių aplinkybių – yra sprendimas dabar iki lapkričio pabaigos pratęsti misiją Kaliningrade“, – pirmadienį žurnalistams sakė R. Kaunas, primindamas, kad minėtame pasienio regione pasieniečiams į pagalbą yra pasitelkta kariuomenė.

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Kaunas: iki lapkričio pabaigos pratęsiama sustiprinta sienos apsauga ties Kaliningradu

Ministras pabrėžė, kad Lietuva kiekvieną kartą reaguoja į Rusijos provokacinius veiksmus. R. Kaunas savo ruožtu ragino Kremlių neeskaluoti situacijos.

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„Mes visą laiką atsakome. Kiekvieną kartą, kai Rusija surengia įvairią provokaciją, sabotažą ar kažkokį tikrai ne taiko siekiantį incidentą, Lietuva reaguoja – tai ir kritinės infrastruktūros apsauga, ir kariuomenės pasitelkimas Kaliningrado apsaugai, ir kiti būdai. Mes pasiliekame įvairias reagavimo priemones. Visgi kviestume Rusiją neeskaluoti situacijos, o kaip tik ieškoti realių galimybių, kaip užbaigti karą Ukrainoje ir regione sukurti pagaliau taiką“, – sakė R. Kaunas.

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Estijos pareigūnai pranešė, kad nuo gruodžio 1 d. bus uždaromi visis sienos su Rusija kirtimo punktai. Kaip skelbė „Sky News“, Estija tokį sprendimą priėmė, apkaltinusi Rusijos karinę žvalgybą planavus išpuolį prieš gynybos pramonės bendrovę „Threod Systems“.

Estijos vidaus saugumo tarnyba paskelbė, kad mėginta surengti išpuolį prieš minėtą, dronus gaminančią bendrovę, siekiant sukelti sprogimą ir padegti pastatą.

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Spalį vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pranešė apie priimtą sprendimą pasitelkiant kariuomenę stiprinti Lietuvos pasienio apsaugą ties Kaliningrado sritimi. Sustiprinta apsauga vėliau buvo pratęsta iki lapkričio vidurio. 

Anot jo, tokių priemonių imtasi atsižvelgiant į įvykusį incidentą, kuomet ginkluotų asmenų lydima migrantų grupė bandė neteisėtai kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Taip pat prevencinių veiksmų imtasi įvertinus bendrą saugumo situaciją regione bei signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją.

Vidaus reikalų ministras teigė, kad kol kas pasienio apsaugai planuojama ir toliau pasitelkti tokį patį skaičių karių – iki 100.

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