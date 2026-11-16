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Katelynas neatmeta galimybės dar kartą pratęsti sustiprintą sienos apsaugą ties Kaliningradu

2026-11-16 15:41 / šaltinis: ELTA
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2026-11-16 15:41
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Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas neatmeta galimybės, kad sustiprinta sienos apsauga ties Kaliningrado sritimi bus pratęsta ir po lapkričio pabaigos.

Martynas Katelynas (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (10)

Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas neatmeta galimybės, kad sustiprinta sienos apsauga ties Kaliningrado sritimi bus pratęsta ir po lapkričio pabaigos.

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„Tikrai kiekvieną kartą artėjant tam laikotarpiui iki (pratęsimo – ELTA) pabaigos bendraujame su krašto apsaugos ministru, įvertiname žvalgybinius duomenis ir priimame atitinkamą sprendimą“, – žurnalistams pirmadienį teigė M. Katelynas. 

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Martynas Katelynas

Įvertino galimas grėsmes

Pasak ministro, pratęsti sustiprintą apsaugą nuspręsta įvertinus galimas grėsmes. 

„Jeigu kariai šiuo metu ten yra, reiškia tos grėsmės vis dar egzistuoja. Jeigu matysime, kad kažkas pasikeitė ir tų grėsmių aktyvių nebeliko – taip tų, kurių mes nebepasitelkinėsime, bet tai nereiškia, kad to negalėsime padaryti ateityje jeigu grėsmių vertinimas pasikeistų“, – akcentavo ministras. 

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Kaip skelbta, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pirmadienį pranešė, jog sustiprinta sienos apsauga ties Kaliningrado sritimi pratęsta iki lapkričio pabaigos.

Spalį vidaus reikalų ministras pranešė apie priimtą sprendimą pasitelkiant kariuomenę stiprinti Lietuvos pasienio apsaugą ties Kaliningrado sritimi. Sustiprinta apsauga vėliau buvo pratęsta iki lapkričio vidurio. 

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Anot jo, tokių priemonių imtasi atsižvelgiant į įvykusį incidentą, kuomet ginkluotų asmenų lydima migrantų grupė bandė neteisėtai kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Taip pat prevencinių veiksmų imtasi įvertinus bendrą saugumo situaciją regione bei signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją.

Vidaus reikalų ministras teigė, kad kol kas pasienio apsaugai planuojama ir toliau pasitelkti tokį patį skaičių karių – iki 100.

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