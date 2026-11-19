„Ne, tokio vilkinimo nepastebėčiau ir šiaip nepasakyčiau, kad jis (procesas – ELTA) yra vilkinamas. Taip, aš teikimą padariau. Tikėjausi, kad bus paskirta anksčiau, nes laikinasis vadas praktiškai atlieka tuos pačius veiksmus, ką atliktų ir būdamas nebe laikinuoju. Bet stabilumas įneša saugumo paties veiksmuose“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį teigė M. Katelynas.
„Iš esmės dar prieš pateikiant Donatą Škarnulį, jis visus tuos veiksmus atlikinėjo: ir dėl kontrabandos užkardymo, ir dėl tų pačių korumpuotų pareigūnų eliminavimo iš sistemos. Tie rezultatai tikrai matėsi. Kodėl paskyrimo klausimas neatsiduria Vyriausybės posėdžio darbotvarkėje, reikėtų užduoti klausimą Vyriausybės kanceliarijai. Bet aš tikrai, kiek asmeniškai esu kalbėjęs su premjeru, ir pats gana neblogai pažįstu kandidatą, nematau kliūčių Donatui Škarnuliui tapti nebe laikinuoju, o pastoviu Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu“, – pridūrė jis.
Kaip skelbė ELTA, Vyriausybėje užstrigo klausimas dėl D. Škarnulio skyrimo į VSAT vadovo pareigas.
Praėjusią savaitę su kandidatu susitikęs M. Sinkevičius paprašė jo išsamiau pristatyti sienos apsaugos stiprinimo planus, įskaitant kovos su kontrabanda ir neteisėta migracija priemones. M. Sinkevičiaus atstovas spaudai Gedas Salyga Eltai nurodė, kad premjeras sprendimą dėl D. Škarnulio skyrimo priims kandidatui pateikus šią informaciją.
Vidaus reikalų ministras siūlė D. Škarnulį nuo lapkričio 5 dienos paskirti nuolatiniu VSAT vadovu. Vis tik Vyriausybė klausimo dėl jo skyrimo iki šiol nesvarstė.
M. Katelynas spalio pradžioje pranešė apsisprendęs, kad į VSAT vado postą teiks D. Škarnulio kandidatūrą. Jis šiuo metu laikinai vadovauja tarnybai.
D. Škarnulis tarnybą vidaus reikalų sistemoje pradėjo 2000 m. kaip Pasienio policijos departamento štabo sienos apsaugos tarnybos specialistas.
2002–2005 m. jis dirbo Valstybės saugumo departamente (VSD), vėliau tapo VSAT Operatyvinės veiklos valdybos Pirmojo skyriaus vyriausiuoju specialistu, o 2006 m. buvo paskirtas šio skyriaus viršininku.
Nuo 2011 m. liepos 1 d. dirbo VSAT Kriminalinių procesų kontrolės organizavimo valdybos (KPKOV) viršininko pavaduotoju, o 2016 m. pradėjo eiti VSAT KPKOV viršininko pareigas.
D. Škarnulis nuo 2018 m. rugsėjo vadovavo VSAT Kriminalinių tyrimų valdybai, 2024 m. jam buvo suteiktas vidaus tarnybos pulkininko laipsnis.
Praėjusių metų sausį jis buvo paskirtas tuomečio VSAT vado Rustamo Liubajevo pavaduotoju.
ELTA primena, kad rugpjūtį naujienų portalas „Lrytas“, remdamasis šaltiniais, pranešė apie Lazdijų rajone, pasienyje su Baltarusija, įvykusį incidentą tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų. Vienas pareigūnas esą buvo aptalžytas, jį bandyta nusitempti į Baltarusijos pusę.
Reaguodamas į šią informaciją, M. Katelynas teigė, kad pasitvirtinus duomenims nebematytų galimybių R. Liubajevui toliau eiti VSAT vado pareigas.
Rugpjūčio 17 d. M. Katelynas pranešė, kad R. Liubajevas nusprendė trauktis iš pareigų.
VSAT jis vadovavo nuo 2019 m., o 2024 m. buvo paskirtas antrai kadencijai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.