Kaip teigiama pranešime, šis ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2022 m. vasarį, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (toliau – VSAT) Imuniteto valdybos pasieniečiams gavus informacijos, kad penki kaltinamieji, investuodami savo pinigines lėšas, veikdami padėjėjų talkinama organizuotoje grupėje, per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neteisėtai gabeno akcizais apmokestinamas prekes – cigaretes.
Prie kontrabandos vykdymo prisidėjo tuometinis VSAT pareigūnas
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad prie organizuotos grupės veiklos, siekiant užtikrinti sėkmingą cigarečių kontrabandą ir jų gabenimo vykdymą, prisidėjo tuometinis VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos vadas.
Jis už nenustatyto dydžio užmokestį klausydavosi tarnybinio radijo ryšio pranešimų, teikdavo informaciją vienam kaltinamųjų, kada galima gabenti cigaretes, o kilus pavojui – informuodavo, kad jas gabenti nesaugu. Šis užkardos vadas iš tarnybos VSAT buvo atleistas dar 2022 m. birželio 28 d.
Kauno apygardos teismas 2025 m. spalio 24 d. jį pripažino kaltu ir skyrė 20 400 eurų baudą bei 4 metams atėmė teisę dirbti valstybės tarnyboje. Buvęs pareigūnas, skirtingai nuo kitų penkių grupės narių, šio nuosprendžio neskundė.
Tyrimo duomenimis, 2022 m. vasarį kaltinamieji į Lietuvą atgabeno 21 dėžę (10 250 pakelių) kontrabandinių cigarečių, paženklintų baltarusiškomis banderolėmis, kurių vertė siekė daugiau nei 36 tūkst. eurų.
Pargabeno 90 dėžių su kontrabanda
2022 m. birželį kaltinamieji, iš anksto suplanavę, per Lietuvos valstybės sieną pergabeno 90 dėžių su kontrabanda – 56 537 pakelius cigarečių, paženklintų baltarusiškais akcizo ženklais, kurių bendra vertė siekė beveik 208 tūkst. eurų. Vienas iš kaltinamųjų – D. M., iš dviejų automobilių turėjo perkrauti minėtus rūkalus į kitą krovininį automobilį, kuriuo turėjo nugabenti rūkalus į Lenkiją, tačiau buvo užkluptas VSAT pareigūnų.
Vienas iš kaltinamųjų – V. K., taip pat pripažintas kaltu neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad jis, pažeisdamas nustatytą tvarką, specialioje grindyse įrengtoje slėptuvėje Lazdijų rajone laikė cigaretes, paženklintas baltarusiškais akcizo ženklais – 20 846 pakelius kontrabandinių cigarečių, kurių bendra muitinė vertė siekė 76 tūkst. 700 eurų. Šias cigaretes kratų metu rado ir paėmė VSAT pareigūnai.
Vienas iš kaltinamųjų – M. D., dirbęs VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesniuoju specialistu, dalyvaudamas kontrabandos vykdyme ir neteisėtame disponavime akcizais apmokestinamomis prekėmis, pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo tarnyba.
Šį nusikaltimą išaiškino VSAT Imuniteto valdybos pasieniečiai, talkinami ikiteisminį tyrimą bei kriminalinę žvalgybą vykdančių kolegų bei tuometinio VSAT Specialiosios paskirties skyriaus pareigūnų.
Atmetė apeliacinius skundus
Teismas, išnagrinėjęs nuteistųjų apeliacinius skundus, juos atmetė ir paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį. Ankstesniu nuosprendžiu N. L. skirta 29 tūkst. 600 eurų bauda, V. K. skirta 44 tūkst. 700 eurų bauda, R. B. – laisvės atėmimo bausmė 3 metams, nedelsiant atliekant 6 mėnesius laisvės atėmimo, likusios bausmės dalį atidėti dviem metams, M. D. skirta 13 tūkst. 400 eurų bauda bei 3 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Įsiteisėjus Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžiui šis pareigūnas pirmadienį, lapkričio 16 d., buvo atleistas iš tarnybos VSAT. D. M. skirta 10 tūkst. eurų bauda.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai, valstybinį kaltinimą Lietuvos apeliaciniame teisme palaikė Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras, tyrimą atliko VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai.
Lietuvos apeliacinio teismo 2026 m. lapkričio 12 d. nuosprendis įsiteisėjo iš karto, tačiau per tris mėnesius nuo jo paskelbimo kasacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
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