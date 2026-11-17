Teisme paaiškėjo, kad Darius V. (vardas pakeistas – aut. past.) 2019 m. rugpjūčio 23-sios vakarą, apie 20 val., savo žmoną užsipuolė bute, kuriame jie tada gyveno.
Koridoriuje atsistojęs žmonai už nugaros, dešinėje rankoje laikydamas peilį, jis suėmė nukentėjusiajai už plaukų. Tada peiliu vedžiodamas jai per veidą, grasino jį subjauroti.
Po to vonioje ranka sudavė nukentėjusiajai du smūgius į galvos sritį. Jai pasilenkus, smurtautojas keliu sudavė smūgį moteriai į galvos sritį ir abiem rankomis sugriebęs už kaklo pradėjo ją smaugti grasindamas, kad nužudys.
Šiuos sužalojimus medicinos ekspertai įvertino, kaip nežymų sveikatos sutrikdymą. Tačiau Darius V. kaltinamųjų suole atsidūrė ne tik dėl smurto prieš artimąjį, bet ir dėl grasinimų nužudyti. Pagrindo tikėti vyro žodžiais būta.
Neigė smurtavęs
Teisme Darius V. savo kaltės nepripažino. Jis pasakojo, kad 2019 m. rugpjūčio 23-ąją į žmonos telefoną atėjo žinutė. Jis pamatė, kad jai parašė kažkoks užsienietis.
Tada jis paėmė jos telefoną, žiūrėjo žinutes, o žmona pradėjo nervintis. Pagal žinutes suprato, kad jo žmona bendravo su daug skirtingų vyrų. Žinučių skaitymas vyko apie 3 valandas.
Po to pasakė žmonai, kad eis rinktis daiktų, nes nenori su ja gyventi. Ji atsiklaupė ant kelių, verkė ir prašė jo neišeiti. Atleido jai, susitaikė ir po to vakaro dar 4 ar 5 dienas gyveno kartu, vedė bendrą ūkį, buvo išvykę į kelionę.
Anot kaltinamojo, 2019 m. rugpjūčio 29-ąją, žmona išvažiavo į darbą, o jam reikėjo kažkokio dokumento ir jis daug kartų jai skambino, bet ji nekėlė ragelio. Nuvažiavo pas ją į darbą, bet jos ten nebuvo.
Grįžo namo ir ten sutiko žmonos motiną, kuri liepė jam nesiartinti. Mano, kad jų santuoka buvo fiktyvi, kadangi nukentėjusioji norėjo likti Lietuvoje, po vestuvių iš karto skubino važiuoti į Migraciją daryti vizos dokumento.
Ši byla, anot jo, taip pat yra sugalvota, kad pavyktų pratempti laiką. Vyras teigė, kad moters atžvilgiu smurto nenaudojo, jai negrasino, o nukentėjusioji meluoja.
Kai atvažiavo į butą pasiimti savo daiktų, laukė automobilyje. Pats į vidų nėjo, nes matė apsaugą, todėl nenorėjo ten eiti.
Sukūrė planą, kaip išgyventi
Nukentėjusioji teisme pasakojo, kad Lietuvoje gyvena daugiau kaip 5 metus, turi savo verslą, yra įmonės direktorė. O Darius V. yra jos buvęs sutuoktinis.
2019 m. rugpjūčio 23-ąją buvęs sutuoktinis su savo draugu atvažiavo pas ją į darbą, bet jos tuo metu nebuvo, kadangi ji pietavo. Vyras paskambino jai, pasakė, kad ji meluoja, flirtuoja su kažkuo.
Po skambučio ji skubėjo grįžti į darbą. Grįžusi moteris išvarė buvusį sutuoktinį ir jo draugą. Po to Darius V. skambino jai kas pusvalandį, negražiai ją vadino.
Vakare jis atvažiavo jos pasiimti iš darbo, nors ji to nenorėjo. Automobilyje pradėjo sakyti, kad ji slepia nuo jo pinigus, jog jis išsikraustys. Ji norėjo išeiti iš automobilio, bet jis užblokavo dureles ir pasakė, kad prieš išsiskyrimą reikia nuvažiuoti pavalgyti į restoraną.
Kinų restorane jis pradėjo jai grasinti, sakė, kad su šakute išdurs jai akį. Jo automobilyje liko jos rankinukas, kuriame buvo banko prijungimai ir kiti asmeniniai daiktai, todėl ji negalėjo pabėgti.
Vėliau jie važiavo namo, Darius V. pasakė, kad jam reikia trumpam užeiti į butą pasiimti asmeninių daiktų. Užėjus į butą ji pajautė baimę ir paskambino mamai.
Vėliau užėjo į vonios kambarį ir tarp durų pamatė sutuoktinį. Jis iš už nugaros ištraukė peilį, sugriebė ją už plaukų ir pradėjo vedžioti peiliu per veidą. Sakė, kad išdurs jai akis, subjauros ją, išvis ją iš jos buto ir paims jos įmonę.
Ji suprato, kad norint išgyventi reikia kažkaip jį nuraminti, kadangi buvo įsitikinusi, jog jis gali ją nužudyti, padurti peiliu. Po kurio laiko jai pavyko atimti peilį ir paslėpti jį kažkur prie unitazo. Po grasinimų peiliu jis ją dar mušė.
Jis keletą kartų sudavė jai ranka per galvą ir vieną kartą keliu į akį. Po to abejomis rankomis ją stipriai smaugė. Ji patyrė stiprų fizinį skausmą. Tuo metu ji žinojo, kad yra nėščia, todėl dengė pilvą su ranka, o sutuoktinis apie nėštumą nežinojo.
Vėliau jis paėmė jos telefoną ir pradėjo skaityti visas žinutes. Ten buvo žinutės iš taksi, o Darius V. sakė, kad čia jos meilužiai. Vėliau jo agresija kiek sumažėjo ir ji atsigulė atskirai nuo jo miegoti, bet negalėjo užmigti, laukė, kada galėtų paskambinti į policiją arba išeiti.
Moteris svarstė, kad tąkart kilusio konflikto pagrindinė priežastis buvo ta, jog ji nenorėjo jam duoti 3 tūkst. eurų automobiliui, kurį jis norėjo nusipirkti iš savo draugo. Moteris tą pačią dieną į policiją nesikreipė, nes labai bijojo sutuoktinio.
Nukentėjusioji pridūrė, kad santuokoje išbuvo 2 mėnesius, o iki tol buvo pažįstami kelis mėnesius. Dėl šio įvykio jai atsirado klaustrofobija, dabar negali skristi lėktuvu. Net kai gimdė, palatos durys buvo atidarytos.
Teismo verdiktas
Vilniaus miesto apylinkės teismas nusprendė Darių V. pripažinti kaltu tiek dėl smurto, tiek dėl grasinimų nužudyti.
Jam paskirta subendrinta bausmė – laisvės apribojimas vieneriems metams. Vyras įpareigotas neatlygintinai išdirbti 100 valandų per 6 mėnesius sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi senyvo amžiaus asmenimis, neįgaliaisiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.
Taip pat nuspręsta paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose, įpareigojant šį nurodymą įvykdyti per pusmetį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo.
Darius V. įpareigotas nesiartinti prie nukentėjusiosios arčiau kaip 100 metrų atstumu, taip pat bet kokia forma nebendrauti ir neieškoti ryšių su ja.
Nukentėjusiosios civilinis ieškinys tenkintas iš dalies. Iš smurtautojo moteriai priteista 700 eurų neturtinei žalai atlyginti.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos galėjo būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.
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