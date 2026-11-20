Apie tai laidoje pasakojo nacionalinės centrinės perkančiosios organizacijos CPO LT Teisės ir metodologijos skyriaus vadovė Agnė Kaminskienė.
Atnaujintos maitinimo paslaugos
Prieš dvejus metus CPO LT paskelbė ir vėliau dar ne kartą atnaujino ugdymo įstaigų maitinimo paslaugų pirkimo modulį elektroniniame kataloge. Kokios problemos paskatino šiuos pakeitimus ir ar šiandien jau galime įvardyti konkrečius rezultatus, pokyčius, progresą?
A. Kaminskienė: Pirmiausia noriu papasakoti klausytojams, kas yra tas CPO LT elektroninis katalogas, nes viešojoje erdvėje šį pavadinimą girdime, bet galbūt ne visi supranta, kas tai yra. CPO LT elektroninis katalogas yra elektroninės parduotuvės pagrindu veikianti informacinė sistema, kurioje vykdomi viešieji pirkimai.
Iš tikrųjų tai yra labai didelė pagalba perkančiosioms organizacijoms, tarp jų ir ugdymo įstaigoms, nes joms nereikia pačioms kurti viešojo pirkimo dokumentų, vykdyti viešojo pirkimo procedūrų, vertinti tiekėjų pasiūlymų. Jos tiesiog ateina ir kelių mygtukų paspaudimu nusiperka kataloge esančias prekes, paslaugas ar darbus. Tai iš tikrųjų ženkliai palengvina jų dalią.
Kalbant apie mūsų ugdymo įstaigų maitinimo paslaugų modulį, jis buvo sukurtas 2022 metais, vėlgi su mintimi ir idėja palengvinti perkančiųjų organizacijų, tai yra ugdymo įstaigų, dalią, kad būtų lengviau vykdyti pirkimus.
Pradžioje buvome nustatę tik mažiausios kainos kriterijų ir tiekėjai varžėsi pagal mažiausią kainą. Aišku, greitai pamatėme, kad tai nėra efektyvu. Tada įtraukėme ir kokybinius kriterijus, pagal kuriuos tiekėjams suteikiami papildomi balai už tam tikrą pridėtinę vertę, kurią jie pasiūlo pirkime.
Tačiau vis tiek sulaukdavome tam tikro nepasitenkinimo ir matėme, kad problemų kyla sutarčių vykdymo etape. 2024 metais nutarėme iš esmės šį modulį peržiūrėti, perdėlioti. Vyko labai didelis darbas, nes susitikinėjome ir su Viešųjų pirkimų tarnybos atstovais, ir su dietistų bei ekologinių ūkių asociacijų atstovais.
Taip pat buvo įtraukti Žemės ūkio, Sveikatos apsaugos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijų atstovai, siekiant sukurti modulį, kuris iš tikrųjų kurtų vertę visuomenei ir kad mūsų vaikai, galutiniai šios paslaugos gavėjai, būtų patenkinti.
Kaip matote, ta evoliucija buvo didelė. Pagrindinis pokytis – kainai buvo skirtas mažesnis svoris ir atitinkamai įtraukėme kokybinius kriterijus. Pavyzdžiui, tiekėjas gali gauti papildomų balų, jeigu pasiūlo daugiau karštų patiekalų pietums, negu numatyta teisės aktuose. Jeigu pasiūlo didesnį procentą ekologiškų produktų, iš kurių gamina patiekalus, taip pat gauna didesnį balą.
Papildomi balai skiriami ir už didesnį vaisių bei daržovių asortimentą, už produktus, kurie yra su „Rakto skylutės“ ženklinimu. Už visus šiuos dalykus tiekėjai gali gauti papildomų balų. Bet ne paslaptis, kad tokiu atveju kokybiniai kriterijai įtraukiami į sutartį ir tuomet jau jie turi būti įgyvendinami.
Pagrindiniai pokyčiai elektroniniame kataloge
Ar per tą pusmetį dar kažkas pasikeitė šiame procese? Jūs labai puikiai pasakėte, kad pridėjote kokybinius kriterijus. Ar tai vieninteliai pokyčiai, ar galime įvardyti dar kažką?
A. Kaminskienė: Mes čia irgi tokį pratimą atlikome, apie kurį Neringa užsiminė jau prieš pusmetį kalbėdama, kad iš tiesų pradėjome griežčiau vertinti tiekėjų neįprastai mažos kainos pagrindimus. Bet norėčiau trumpai paaiškinti, kad klausytojai tiksliai žinotų, apie ką kalbame. Kas viešuosiuose pirkimuose yra ta neįprastai maža kaina?
Viešajame pirkime neįprastai maža kaina yra nustatoma tada, kai tiekėjas pateikia pasiūlymą, kurio kaina yra 30 ir daugiau procentų mažesnė negu visų kitų tiekėjų, kurie irgi pateikė pasiūlymus, kainų vidurkis.
Tokiu atveju konstatuojama neįprastai maža kaina ir tiekėjui kyla įstatyme nustatyta pareiga tą kainą pagrįsti ir įrodyti, kad jis visą sutarties vykdymo laikotarpį, kuris gali būti ir dveji, ir treji metai, užtikrins sutarties vykdymą būtent tokiomis sutartyje nustatytomis kainomis ir užtikrins numatytus kokybinius kriterijus.
Kaip užtikrinama, kad kainos pastovumas?
O kaip tiekėjas pagrindžia, kad tikrai laikysis tos kainos, kad jos nekels? Suprantu, kad čia klausimas, jog kaina nebrangtų?
A. Kaminskienė: Taip. Čia galbūt norėčiau dar akcentuoti, kodėl ši tema apie ugdymo įstaigų maitinimo paslaugų pirkimus taip eskaluojama viešojoje erdvėje. Situacija yra tokia, kad tiekėjai, ateidami į viešąjį pirkimą, nurodo pakankamai mažas kainas, o paskui, kai veiksmas persikelia į mokyklos virtuvę, paaiškėja, kad ant sienos pakabinamas meniu su dvigubai didesnėmis kainomis ir panašiai.
Tokia situacija tikrai yra ir dėl to ši tema susilaukė tiek daug dėmesio. Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat nemažą indėlį padarė atlikdama šių sutarčių vykdymo patikrinimus. Beveik kiekvienu atveju buvo nustatyti pažeidimai, įskaitant ir kainų neatitikimus.
Dar iš viešųjų pirkimų pusės noriu pasakyti, kad neįprastai maža kaina ne visada yra blogis. Sutartį galima sudaryti ir tada, kai pasiūloma neįprastai maža kaina. Jeigu tiekėjas nori ateiti į rinką, didinti savo žinomumą, didinti konkurenciją, viskas yra gerai tol, kol ta kaina gali būti realiai pagrįsta objektyviais duomenimis.
O kaip jūs nustatote, kad pasiūlymas tikrai ekonomiškai nepagrįstas?
A. Kaminskienė: Kai gauname neįprastai mažą kainą, paprašome tiekėjo ją pagrįsti. Tada prasideda dokumentų teikimas. Mes gauname ir „Excel“ lenteles, kurios galiausiai susiveda į mažą kažkokio kotleto įkainį, iš ko jis susideda. Gauname įvairius patvirtinimus, deklaracijas, kad tikrai visą sutarties vykdymo laikotarpį bus užtikrinta tokia kotleto kaina.
Bet iš tiesų mums to nepakanka. Teismai sako, kad deklaracijų nėra gana, ties tuo tikrai negalima sustoti. Turi būti objektyvūs ir patikrinami duomenys, dokumentai, kuriais tiekėjas pagrindžia savo nurodytą įkainį.
Tiekėjai teikia ir sutartis su maisto produktų tiekėjais, žaliavų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Vis tiek yra ir komunalinės paslaugos, ir atlyginimai darbuotojams, ir transportavimo išlaidos. Visa tai turi susidėlioti į tuos skaičius, kuriuos tiekėjas pateikia pasiūlyme.
Iš tikrųjų atliekame didelį darbą. Dabar, kai turime plačiai naudojamus dirbtinio intelekto įrankius, tenka susidurti su milžiniškos apimties pagrindimais. Tada mūsų darbuotojai tiesiog lapelį po lapelio dėlioja, ieško, ar tikrai visos nurodytos kainos yra pagrįstos. Maža to, tiekėjai turi pagrįsti ne tik kainas, bet ir mano minėtus kokybinius kriterijus.
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