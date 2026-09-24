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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Brangiausiai renginiai valdininkams ir ne tik už jūsų pinigus: štai kas pataškė daugiausia

2026-09-24 10:31 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Austėja Budrikytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-24 10:31
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Krašto apsaugos ministerijos (KAM) darbuotojų renginys, kainavęs beveik 48 tūkst. eurų, sukėlė politikų diskusijų. Viešųjų pirkimų duomenys rodo, kad renginius darbuotojams užsako ir kitos viešojo sektoriaus organizacijos. Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra sudariusi 40 tūkst. eurų vertės sutartį dėl renginio savo darbuotojams, o valstybės bei savivaldybių valdomų bendrovių viešinamos sutartys siekia ir šimtus tūkstančių eurų. 

Krašto apsaugos ministerijos (KAM) darbuotojų renginys, kainavęs beveik 48 tūkst. eurų, sukėlė politikų diskusijų. Viešųjų pirkimų duomenys rodo, kad renginius darbuotojams užsako ir kitos viešojo sektoriaus organizacijos. Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra sudariusi 40 tūkst. eurų vertės sutartį dėl renginio savo darbuotojams, o valstybės bei savivaldybių valdomų bendrovių viešinamos sutartys siekia ir šimtus tūkstančių eurų. 

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Rugsėjo 10 dieną Vilniuje vykęs „KAM bendruomenės susitikimas“ kainavo 47 559 eurus. Ministerijos teigimu, 44 994 eurai buvo apmokėti KAM lėšomis, likusią dalį padengė renginio dalyviai. Šventėje dalyvavo apie 200 KAM ir Bendrųjų reikalų departamento darbuotojų.

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Paviešinus renginio kainą, premjeras Mindaugas Sinkevičius pareikalavo krašto apsaugos ministro Roberto Kauno paaiškinimo, pranešė Lrytas.lt.

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Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad tokios situacijos diskredituoja krašto apsaugos finansavimą. Pats R. Kaunas gynė darbuotojų bendruomenės renginių poreikį, tačiau žadėjo įvertinti, ar šiam renginiui skirta suma buvo pagrįsta.

Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas taip pat sakė, kad KAM renginio kaina kelia klausimų. Jo teigimu, kitos ministerijos, mažinusios biudžetus siekiant didinti gynybos finansavimą, tokių renginių sau leisti negalėjo.

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Ministerijos darbuotojų renginiui – 40 tūkst. eurų sutartis

Viešųjų pirkimų sistemoje skelbiama, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija rugpjūčio 28 dieną sudarė 40 tūkst. eurų vertės sutartį dėl renginio ministerijos darbuotojams organizavimo. Paslaugų teikėja – bendrovė „MVP sprendimai“.

Tarp didžiausių rastų darbuotojų renginių pirkimų – „Vilniaus vandenų“ sutartys. Rugpjūčio 12 dieną bendrovė sudarė papildomą susitarimą dėl papildomų paslaugų įsigijimo už 40 101,58 Eur (be PVM) prie 2025 m. birželį sudarytos sutarties dėl renginių darbuotojams organizavimo su „Propeller“, kurios pradinė vertė 299 tūkst. Eur (be PVM). Rugpjūčio 25 dieną paskelbta dar viena, 299 tūkst. eurų vertės, sutartis su „Jump agency“.

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2025 m. birželį sudaryta 299 tūkst. Eur (be PVM) vertės „Vilniaus vandenų“ sutartis dėl renginių darbuotojams organizavimo. Tų pačių metų vasarį bendrovė buvo sudariusi ir 60 tūkst. Eur be PVM vertės sutartį dėl renginio darbuotojams organizavimo.

Šių metų liepą Lietuvos paštas sudarė 242 tūkst. eurų vertės sutartį dėl bendrovės metinio renginio darbuotojams organizavimo. Viešųjų pirkimų paieškoje yra ir 2025 bei 2024 metais paskelbtų tokio pat pavadinimo ir tokios pat vertės įrašų.

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Dar 2022 metais Lietuvos paštas buvo sudaręs 162 188,40 euro vertės renginio darbuotojams organizavimo sutartį.

Nuo vasaros švenčių iki jubiliejinių renginių

Viešųjų pirkimų sistemoje matyti ir daugiau darbuotojams skirtų renginių. Lietuvos oro uostai šių metų liepą sudarė 91 960 eurų vertės sutartį dėl metinio darbuotojų renginio organizavimo. Tokios pačios vertės sutartis buvo sudaryta ir 2025 metais.

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Klaipėdos vanduo“ šių metų birželį sudarė 30 248,79 euro vertės sutartį dėl darbuotojų vasaros šventės organizavimo.

2025 metais darbuotojų renginiams skirtų sutarčių sudarė ir daugiau viešojo sektoriaus organizacijų.

„Klaipėdos paslaugos“ sudarė 30 153,20 euro vertės sutartį dėl vasaros renginio darbuotojams, organizuoto bendrovės 70 metų jubiliejaus proga. Inovacijų agentūra tų pačių metų spalį sudarė 29 257,80 euro vertės sutartį dėl renginio darbuotojams organizavimo.

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Tokių pirkimų skelbta ir ankstesniais metais. 2024 metų pabaigoje Policijos departamentas sudarė 36 tūkst. eurų vertės sutartį dėl renginio „Geriausi metų darbuotojai“ dalyvių maitinimo ir aptarnavimo.

Vidaus reikalų ministerija tais pačiais metais skyrė 28 029,41 euro darbuotojų patyriminiam kvalifikacijos tobulinimo renginiui organizuoti, o Vilniaus vystymo kompanijos 2024 metų lapkritį paskelbta sutartis dėl renginio paslaugų darbuotojams siekė 25 tūkst. eurų.

Dar 2022 metais Lietuvos automobilių kelių direkcija sudarė 36,3 tūkst. eurų vertės sutartį dėl kalėdinio renginio darbuotojams, o „Litgrid“ – 41 079,50 euro vertės sutartį dėl darbuotojų įsitraukimo ir motyvavimo renginio.

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indeliai.lt

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Milijonų niekas netiria
Milijonų niekas netiria
2026-09-24 10:56
labai gėdingas pinigų taškymas, bet kai URM anūkas organizavo 2023 NATO summitą išleista buvo apie 40mln., ir didžioji dalis su VPT nustatytais pažeidimais. Viskas baigėsi tuo, kad keli asmenys gavo 250-3000 eur baudas, o taškėsi milijonais, bet savi -"vertybiniai"...
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kama zai
kama zai
2026-09-24 11:13
Vilius Kavaliauskas
prieš 29 min.29 min.
AR JAU NEŠTI BALTAS KALIJAS KAM MINISTRUI? Viešojo administravimo įstatymas numato, kad valstybės pareigūnai į piliečių kreipimusis privalo atsakyti per 20 darbo dienų. Šiandien sueina lygiai 3 mėnesiai, kai pasiunčiau laišką KA ministrui Robertui Kaunui. Pasiunčiau abiem įmanomais jo vardiniais adresais – ir į ministeriją, ir į Seimą. Laiškas nėra slaptas, tai apačioje pridedu.
Ką gali pilietis, jeigu jam neatsako? Kažkada lygiai tokios pat sukakties (3 mėnesiai tylos) proga nusiunčiau vienai ministrei baltų kalijų. Įspūdis buvo nemažas – ministrė bėgiojo po įstaigą ir šaukė, kad gėlės atsiųstos jos laidotuvėms.
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čia
čia
2026-09-24 11:42
tik ledkalnio viršūnėlė. 95 % taškymo niekas nemato nes dažnai pirkimai skaidomi į atskiras dalis.
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