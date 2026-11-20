Naujienų agentūra AFP žemiau pateikia keletą šių trijų šalių žiniasklaidos komentarų apie viršūnių susitikimą.
Jungtinės Valstijos
Transliuotojas CNN teigė, kad šis susitikimas JAV prezidentui D. Trumpui buvo ne ką daugiau nei „gerai suplanuota fotosesija“.
„Tačiau Xi ir Putinui šis susitikimas greičiausiai bus jų vizijos, kad pasaulyje vyksta esminis jėgų pusiausvyros persiskirstymas – jų naudai – patvirtinimas“, – pridūrė kanalas.
Leidinio „The New York Times“ žurnalistas Edwardas Wongas (Edvardas Vongas) rašė, kad Xi Jinpingas ir V. Putinas „keičia pasaulio tvarką, uzurpuodami JAV, kaip vienintelės supervalstybės, vaidmenį“.
Konservatyvus transliuotojas „Fox News“ viršūnių susitikimą pavadino „istoriniu pasaulinės diplomatijos momentu“.
D. Trumpas „iškėlė branduolinės ginkluotės mažinimo galimybę“, aptarė karą Ukrainoje ir „patvirtino amerikiečių dominavimą dirbtinio intelekto srityje“, teigė televizija.
Kinija
Kinijos žiniasklaida susitikimą nušvietė kaip vaisingą renginį, tapusį įmanomu dėl Xi Jinpingo atsidavimo taikai.
„Daugelis analitikų mano, kad be nuolatinių Kinijos pastangų ir jos, kaip šeimininkės, vaidmens šį „istorinį susitikimą“ tikriausiai būtų buvę sunku pasiekti“, – redaktoriaus skiltyje rašė valstybės remiamas leidinys „Global Times“.
„Kinijos, Rusijos ir JAV nacionalinės sąlygos skiriasi, tačiau tai nereiškia, kad konfrontacija yra neišvengiama“, – teigiama straipsnyje.
Leidinio „Shenzhen Evening News“ penktadienio numerio pirmajame puslapyje puikavosi antraštė: „Xi surengė Kinijos, Rusijos ir JAV lyderių susitikimą.“
Trišalis susitikimas taip pat dominavo diskusijose Kinijos socialiniuose tinkluose, kurie yra griežtai cenzūruojami.
Rusija
Kremlių palaikantis bulvarinis leidinys „Komsomolskaja pravda“ derybas pavadino „susitikimu, kurio Rusija nusipelnė“.
„Dviejų priešingų, konfliktuojančių stovyklų lyderiai sėdo prie vieno stalo. Ir, beje, Rusijai už tai tenka didžiulis nuopelnas“, – teigė laikraštis.
Verslo dienraštis „Kommersant“ atkreipė dėmesį į nuogąstavimus, kad trys lyderiai nori pasidalyti pasaulį įtakos sferomis, pavyzdžiui, priimdami sprendimus dėl Ukrainos už Kyjivo ar Europos nugarų.
„Šiems trims nereikia nieko kito, kad viską nuspręstų“, – rašė korespondentas veteranas Andrejus Kolesnikovas.
„Aš paklausiau Vladimiro Putino taip, kad jis išgirstų: „Ar tai panašu į Jaltą 2?“, – rašė A. Kolesnikovas, turėdamas omenyje Vakarų lyderių ir tuometinės Sovietų Sąjungos 1945 metais įvykdytą Europos padalijimą į įtakos sferas.
„Prieš atsakydamas jis pagalvojo. O tada linktelėjo“, – teigė A. Kolesnikovas.
„Vadinasi, jis tuo tiki. Ir tai susiję su ambicijomis pertvarkyti pasaulį“, – pridūrė jis.
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