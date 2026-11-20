„Du Danijos piliečiai įtariami tuo, kad Rusijos žvalgybos tarnybos juos pasamdė nužudyti ukrainietį reperį, turėjusį surengti koncertą Danijoje“, – pranešta DR interneto svetainėje.
Taikinius tapo reperis Kyivstoneris
Transliuotojo duomenimis, taikiniu tapo reperis Kyivstoneris (tikrasis vardas ir pavardė – Albertas Vasiljevas).
Pasikėsinimui pavyko užkirsti kelią būtent dėl to, kad Danijos teisėtvarkos pareigūnai laiku įsikišo ir sulaikė įtariamuosius. „Ukrainskaja pravda“ pranešė, kad įtariamųjų automobilyje rasti keli ginklai. Jie neigia padarę kokį nors nusikaltimą.
Danijos žvalgybos tarnyba PET netrukus ketina surengti spaudos konferenciją šiuo klausimu.
DR duomenimis, abu vyrai buvo sulaikyti prieš pat rugsėjo 25 d. Kopenhagos priemiestyje Šarlotenlunde turėjusį įvykti Kyivstonerio koncertą. Jis buvo atšauktas.
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