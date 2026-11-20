„Rusijos prezidentas Putinas aiškiai išsakė norą, kad karas tarp Rusijos ir Ukrainos baigtųsi diplopmatinėmis pastangomis“, – penktadienį pareiškė D. Trumpas.
Jis taip pat tikina, kad klausė V. Putino, ar jis būtų puolęs Ukrainą, jei JAV prezidentu būtų buvęs D. Trumpas.
„Putinas atsakė, kad tai niekada nebūtų įvykę“, – sako D. Trumpas.
Trumpo, grįžusio iš susitikimo su Xi ir Putinu, tėvynėje laukia arši kritika
JAV prezidentas D. Trumpas penktadienį grįžo namo po daug kritikos sulaukusio susitikimo Kinijoje su Xi Jinpingu ir Vladimiru Putinu. O tėvynėje jo laukia politinė sumaištis po kadencijos vidurio rinkimų, per kuriuos jo partija patyrė skaudų pralaimėjimą.
D. Trumpas vidurdienį (17 val. Grinvičo laiku, 19 val. Lietuvos laiku) Baltuosiuose rūmuose rengė spaudos konferenciją, kurioje aptaria, pasak jo, „puikią ir itin reikšmingą kelionę“ į Šendženą ir Manilą.
Tačiau JAV žiniasklaida ir D. Trumpo oponentai trišalį viršūnių susitikimą įvertino kaip ne ką daugiau nei progą nusifotografuoti prezidentui, kurio politinė įtaka silpsta ir kuris siekia bent iš dalies ją susigrąžinti užsienyje.
D. Trumpas ypač sulaukė pašaipų dėl to, kad sveikindamasis su Rusijos prezidentu V. Putinu pasakė „tai mano draugas“, nepaisydamas žiauraus Maskvos karo Ukrainoje.
Spaudos konferencija suteiks D. Trumpui progą pamėginti pakeisti susiformavusį požiūrį į jo kelionę ir pabrėžti jos naudą Jungtinėms Valstijoms. Respublikonas taip pat žada aptarti prekybos susitarimus su Azijos šalimis.
D. Trumpas į Aziją atvyko po skaudaus pralaimėjimo anksčiau šį mėnesį vykusiuose JAV kadencijos vidurio rinkimuose. Tuo metu karas su Iranu tebesitęsia, o Baltųjų rūmų laukia daugybė tyrimų, kuriuos ketina atlikti darbą pradėsiantis demokratų kontroliuojamas Kongresas.
Sėdėdamas prie didžiulio apskrito medinio stalo, kurio viduryje buvo Xi, D. Trumpas kitiems dviem prezidentams pareiškė, kad „mes iš tiesų kuriame istoriją“. Tai buvo pirmasis toks Kinijos, Rusijos ir Jungtinių Valstijų lyderių susitikimas.
Tačiau nors D. Trumpas vaizdavo susitikimą kaip didžiųjų valstybių pastangas išspręsti pasaulio problemas, viršūnių susitikimas davė nedaug konkrečių rezultatų, išskyrus trumpą „Taikos deklaraciją“.
Deklaracijoje tik formaliai užsiminta apie derybas dėl branduolinio nusiginklavimo ir išdėstyti siekiai pertvarkyti Jungtines Tautas (JT) bei apriboti Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT), išdavusio V. Putino arešto orderį dėl karo Ukrainoje, veiklą.
„Gėda“
Dokumente neužsiminta nei apie Ukrainą, nei apie Iraną, nors D. Trumpas buvo sakęs, kad abu konfliktai bus aptarti. JAV prezidentas siuntė prieštaringus signalus dėl galimo karinių veiksmų prieš Iraną atnaujinimo.
„Trumpas daro gėdą pasaulinėje arenoje, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė Atstovų Rūmų demokratų frakcijos drausmės koordinatorė Katherine Clark. – Nieko, kas padėtų užbaigti jo karą su Iranu. Nieko, kas padėtų Ukrainai. Nieko apie DI saugumą. Vietoj to jis tiesiog apsėstas diktatorių.“
CNN pareiškė, kad D. Trumpui susitikimas buvo ne ką daugiau nei „tinkamu metu pasitaikiusi proga nusifotografuoti“, tačiau Xi ir V. Putinui jis tapo „jų vizijos, kad pasaulyje vyksta esminis galios persiskirstymas, patvirtinimu“.
Dienraščio „The New York Times“ žurnalistas Edwardas Wongas rašė, kad Xi ir V. Putinas „keičia pasaulio tvarką, uzurpuodami Amerikos, kaip vienintelės supervalstybės, vaidmenį“, o D. Trumpas tik stebi.
Tuo metu konservatyvus transliuotojas „Fox News“ viršūnių susitikimą pavadino „istoriniu pasaulinės diplomatijos momentu“.
Po to, kai viešai demonstravo savo draugiškus santykius su autoritariniais lyderiais Xi ir V. Putinu, D. Trumpui dabar teks likusius dvejus paskutinės kadencijos metus dirbti susiduriant su stipriu demokratų pasipriešinimu.
D. Trumpas pakaitomis tai pareiškia esąs pasirengęs bendradarbiauti su demokratais įvairiais klausimais, taip pat ir migraciją, tai grasina vetuoti jų siūlomus įstatymus.
Jis taip pat susiduria su gilėjančia krize dirbtinio intelekto (DI) sektoriuje. Po Kinijos šnipinėjimo skandalo jo draugas Jensenas Huangas buvo priverstas pasitraukti iš lustų gamybos milžinės „Nvidia“ vadovo pareigų, o bendrovių akcijų kainos smunka, nes rekordinis „Anthropic“ debiutas biržoje neišsklaidė platesnio masto nuogąstavimų.
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