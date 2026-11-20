Lenkijos pietryčiuose penktadienio rytą nukrito trys Rusijos objektai.
Tai įvyko tuo metu, kai Rusija vykdė masinį raketų ir dronų puolimą prieš Ukrainą, kurio metu žuvo mažiausiai penki žmonės ir buvo apgadinti trys pagrindiniai tiltai Kyjive.
„Tai neatrodo kaip nelaimingas atsitikimas“, – sakė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas.
Trumpas visai prieš incidentą Lenkijoje kalbėjo apie ankstesnius rusų pažeidimus
Visai prieš šį incidentą, ketvirtadienį kalbėdamas „Fox News“ kanalui, D. Trumpas sakė, kad „Putinas per klaidą į Lenkiją paleido dronus ir porą mažų raketų“, turėdamas omenyje ankstesnius incidentus.
Šį komentarą D. Trumpas pasakė kitame kontekste, penktadienio incidentas dar nebuvo įvykęs. Jį D. Trumpas išsakė komentuodamas D. Tusko žodžius „apsaugok Dieve nuo tokių draugų“. D. Tuskas tokius žodžius išsakė reaguodamas į tai, kad D. Trumpas Vladimirą Putiną neseniai pavadino draugu.
„Na, aš nieko negaliu padaryti. Pažįstu jį jau seniai. Taip. Gerai. Man patinka Lenkijos ministras pirmininkas. Nepamirškite, kad aš jį rėmiau“, – sakė D. Trumpas.
„Ir jis laimėjo būtent dėl to palaikymo. Taigi, žinote, jis buvo 10-oje vietoje, o jis – puikus vyras“, – tęsė jis.
„Putinas per klaidą paleido į Lenkiją dronus ir porą mažų raketų“, – pridūrė D. Trumpas.
„Švelniai tariant, ne visada sutinku su JAV pusės vertinimu ir šių incidentų interpretacija“, – reagavo lenkų lyderis D. Tuskas.
NATO vadovas pasmerkė šiurkščius Lenkijos oro erdvės pažeidimus
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte penktadienį pasmerkė šiurkščius Lenkijos oro erdvės pažeidimus, Varšuvai pranešus, kad į šalies teritoriją pataikė mažiausiai viena Rusijos raketa. Per incidentą niekas nenukentėjo.
„Reaguojant į tai buvo pakelti NATO naikintuvai. Solidarizuojamės su Lenkija ir toliau stiprinsime savo atgrasymo ir gynybos pajėgumus. Šis incidentas neabejotinai pavojingas – tai besitęsiančio Rusijos karo prieš Ukrainą padarinys“, – socialiniuose tinkluose po pokalbio su Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku parašė M. Rutte.
Lenkija penktadienį patvirtino, kad šalies oro erdvę pažeidė dvi Rusijos raketos ir vienas reaktyvinis dronas. Tai įvyko Rusijai surengus didžiausią per visą karą raketų ataką prieš Lenkijos kaimynę Ukrainą.
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