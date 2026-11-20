Po 1 proc. nuosmukio trečiadienį ir 2,1 proc. ketvirtadienį „Mosbiržos“ indeksas penktadienį 14.32 val. Maskvos laiku praranda dar 2,3 proc., savaitę uždarydamas stipriausiu nuo rugpjūčio vidurio kritimu – 6,3 proc. Per tris dienas nuo to momento, kai V. Putinas išskrido į Šendženą, indeksas prarado 335 mlrd. rublių (apie 3,24 mlrd. eurų) kapitalizacijos ir nusirito iki mėnesio minimumo – 2355,9 punkto, rašoma „The Moscow Times“.
Rinką spaudžia derybų rezultatai ir Putino pareiškimai
Rinką slegia teigiamų naujienų trūkumas po trišalio V. Putino, Donaldo Trumpo ir Xi Jinpingo susitikimo, cituojami „T-Investicijų“ analitikai. Lyderių pasirašytoje deklaracijoje „dėl taikos“ buvo kalbama apie JT reformą ir branduolinio karo atsisakymą, o baigiamojoje spaudos konferencijoje V. Putinas pasižymėjo karingais pareiškimais Ukrainos atžvilgiu.
Jis pažadėjo „skausmingą atsaką“ už smūgį Krymo tiltui, vėl pakartojo, kad Rusija buvo „apgauta“ dėl NATO plėtros, ir pareiškė, kad karo sureguliavimas neįmanomas, kol Kyjivas neatiduos likusių 10 proc. Donbaso. „Viltys dėl taikos derybų sėkmės griūva“, o Rusijos akcijos „grįžta į realybę“, konstatuoja investicinis bankininkas Jevgenijus Koganas.
Nuo savaitės pradžios „Gazprom“ akcijos nukrito 7 proc., „Rosneft“ – 7,2 proc., „Nornickel“ – 9,9 proc. VTB prarado 8,3 proc. kapitalizacijos, „Rosseti“ – 12,3 proc., „Aeroflot“ – 8,8 proc.
„Tai tarsi baudžiauninkui džiaugtis, kad ponas pakvietė jį į kambarį“
Nors V. Putinas vadinamas pagrindiniu praėjusio viršūnių susitikimo naudos gavėju, remiantis tuo, kad jis „įgijo tarptautinį legitimaciją ir atsikratė atstumtojo statuso“, sėkme šiuo atveju siūloma laikyti patį faktą, kad V. Putinui buvo leista sudalyvauti renginyje, kuriame dalyvauja įtakingiausi pasaulio lyderiai, atkreipia dėmesį politikos apžvalgininkas Abasas Galiamovas.
Tai pabrėžia, kokiose skirtingose svorio kategorijose yra V. Putinas bei D. Trumpas su X. Jinpingu, nurodo ekspertas: „Tai tarsi baudžiauninkui džiaugtis, kad ponas pakvietė jį į kambarį.“
Šiuo požiūriu „Jalta 2.0“ žlugo. „V. Putinas mėgsta apeliuoti į SSRS patirtį, tai štai: apie sovietų vadovybę niekas niekada nesakė, kad ji laimėjo dėl paties dalyvavimo derybose su JAV ir Kinijos lyderiais“, – primena A. Galiamovas.
Investuotojai į Rusijos akcijas tikėjosi politinio proveržio ir tolesnio geopolitinės premijos mažėjimo, tačiau esminių susitarimų dėl Ukrainos konflikto nesulaukta, o V. Putino pareiškimai patvirtino, kad derybinėje pozicijoje nėra principinių pokyčių, pažymi „Finam“ strategas Jaroslavas Kabakovas.
„Tikėtis greito sankcijų ribojimų panaikinimo ir santykių normalizavimo per anksti“, – svarsto jis. Išliekant neigiamam naujienų fonui, kitas kritimo tikslas gali tapti 2300 punktų riba pagal „Mosbiržos“ indeksą, prognozuoja J. Kabakovas.
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Nu tai ką tai rusiškai rinkai daryt? Tai ir čiuožia ji žemyn.