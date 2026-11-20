Kaip pranešė kariuomenė, Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados „Lietuva“ organizuota operacija vyko Prienų rajone tarp Pociūnų ir Nibrių gyvenviečių.
Joje dalyvavo Vokietijos kariuomenės 122-ojo šarvuotųjų pėstininkų ir 203-iojo tankų batalionų, Nyderlandų kariuomenės 105-osios tiltų kuopos, Rukloje dislokuotos NATO daugianacionalinės kovinės grupės bei Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų bataliono kariai.
Per pratybas persikėlė į kitą Nemuno krantą ir suformavo placdarmą
Pratybų metu pėstininkai, remiami tankų, pėstininkų kovos mašinų ir bepiločių sistemų, pripučiamomis valtimis persikėlė į kitą Nemuno krantą ties Nibriais ir suformavo placdarmą.
Vėliau Nyderlandų kariuomenės 105-osios tiltų kuopos karo inžinieriai užtikrino pagrindinių pajėgų ir sunkiosios karinės technikos, įskaitant tankus bei pėstininkų kovos mašinas, perkėlimą per upę.
Nyderlandų kariai naudojo įrangą, leidžiančią įrengti iki 90 metrų ilgio tiltus ir iki 35 metrų ilgio plūduriuojančius plaustus, galinčius gabenti iki 90 tonų svorio techniką.
Įveikę Nemuną, Vokietijos kariuomenės daliniai persikėlė į Rūdninkų poligoną tęsti kovinio rengimo užduočių.
Tarptautinėse pratybose „Freedom Shield 26-II“ iš viso dalyvavo apie 3,8 tūkst. karių.
Antrą kartą Lietuvoje rengiamų Vokietijos kariuomenės pratybų metu brigada „Lietuva“, veikdama Vokietijos kariuomenės 10-osios divizijos sudėtyje, vertino savo operacinę parengtį ir gebėjimą vykdyti kovines užduotis.
Pratybomis siekiama stiprinti NATO rytinio flango atgrasymą ir gynybą.
Kaip rašė BNS, lapkričio pradžioje Lietuvoje prasidėjo dvejos Vokietijos kariuomenės pratybos „Freedom Shield 26-II“ ir „Grand Eagle 26“, jose iš viso dalyvaus per 6 tūkst. karių. Pratybos vyks iki gruodžio 3 dienos.
Vokietijos brigada Lietuvoje visa apimtimi turėtų būti dislokuota 2027 metais.
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