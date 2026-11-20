Penktadienį Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas (Vladislavas Kosiniakas-Kamišas) planavo apsilankyti pratybose „Koalicja 26.2“, kuriose dalyvauja 37 Ukrainą remiančios valstybių grupės – vadinamosios Norinčiųjų koalicijos – narių, įskaitant Lietuvą, kariai.
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Gynybos ministras penktadienio rytą sakė neketinantis keisti savo planų ir toliau stebėsiantis pratybas.
„Gynybos ministrų iš Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Baltijos šalių, aštuonių štabų viršininkų, ypač iš mūsų svarbiausių sąjungininkių, dalyvavimas – atrodo, kad šių įvykių laikas nėra atsitiktinumas“, – sakė W. Kosiniakas-Kamyszas.
Pratybos vyksta Naujojoje Demboje, Lenkijos pietryčiuose, tame pačiame regione, kur penktadienio rytą nukrito trys Rusijos objektai.
Tūkstančiai Europos šalių karių dalyvauja precedento neturinčiose karinėse pratybose, rengdamiesi galimai pokario misijai Ukrainoje, skirtai padėti stabilizuoti šalį ir atkurti jos kariuomenę pasibaigus karui.
Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės (JK) vadovaujamos daugianacionalinės pajėgos yra ne NATO karinė Norinčiųjų koalicijos iniciatyva.
Dviejų savaičių pratybomis, prasidėjusiomis lapkričio 9 dieną, pirmą kartą tikrinamas koalicijos pasirengimas dislokuoti pajėgas Ukrainoje pasibaigus karui. Pratybomis siekiama ir išbandyti dislokavimo planus, ir pasiųsti žinią Rusijai bei JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracijai, kad Europos šalys stiprina savo karinį vaidmenį.
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