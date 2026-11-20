Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Berlyne žurnalistė teiravosi V. Zelenskio, ar D. Trumpas yra pavadinęs jį draugu. Klausimas visiems sukėlė juoką.
„Ar D. Trumpas kada nors jus vadino draugu? – Na, jis naudojo daug įvairių žodžių, tarp jų ir pozityvių“, – šypsojosi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Klausimas, kas kieno draugas, kilo po vaizdų, kai D. Trumpas Putiną vadino draugu. Šendžene užfiksuoti kadrai, Kremliaus propagandistams tapo tikru lobiu.
O kitų kadrų, kai stojant bendrai nuotraukai, Putinui parodoma eiti toliau nuo Kinijos ir Jungtinių Valstijų prezidentų – prie Xi žmonos – Kremliaus ruporai namuose nerodo. Apsikarstę kameromis net ant ausų, džiūgauja, kad Putinas sėdi prie pasaulio galingiausiųjų stalo. Ir nors pats Putinas į APEC susitikimą atvyko po 9 metų pertraukos, tyčiojasi, kad Europos lyderių čia nėra.
Tačiau Berlyne Norinčiųjų koalicijos narius priėmęs Friedrichas Merzas Putino susitikimo su Xi ir D. Trumpu nesureikšmina.
„Susitikimas Šendžene, visų pirma, buvo proga nusifotografuoti“, – minėjo Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas.
Kušneris tikina: susitarimas bus daromas kartu su Europa ir Ukraina
D. Trumpas skrisdamas iš Kinijos paskambino Europos lyderiams Berlyne ir, anot leidinio „Politico“ šaltinių, paramą Ukrainai vadino milijardų švaistymu. Į Berlyną atsiųstas D. Trumpo žentas teisina prezidentą, tikina, kad jis nestojo į agresorės pusę.
„Noriu dar kartą pabrėžti, kad prezidentas Trumpas nori sudaryti, kad susitarime dalyvautų ir Europa. Jis nesiekia nieko primesti vienašališkai. Jis nori tai padaryti su Europa ir Ukraina“, – aiškino D. Trumpo pasiuntinys Jaredas Kushneris.
Prieš tai D. Trumpo žentas sakė, įtikinęs rusus, kad bet kokios saugumo garantijos Ukrainai būtų pagrįstos 5-uoju NATO straipsniu.
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