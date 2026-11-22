Centro hipotetiniame scenarijuje įsivaizduojama, kad 74-metis V. Putinas miršta dėl natūralių aplinkybių 2027 m. sausį.
Jo mirtis palieka „valdžios vakuumą“, o elito kovoje dėl prezidento posto nugali specialiosios tarnybos. 2027 m. kovo mėnesį Kremlius paskelbia „buvusį FSB generolą“ oficialiu V. Putino įpėdiniu.
Pabrėžtina, kad tai yra visiškai hipoteninis minėtos organizacijos pateikiamas scenacijus, o ne tiksli ateities prognozė.
Kas būtų, jei Putinas mirtų?
2027 m. balandį, jau naujajam prezidentui vadovaujant, Rusija sudaro paliaubas su Ukraina mainais į dalinį sankcijų panaikinimą, tačiau liepos mėnesį taikos derybos įstringa, nes Kremliaus tikslai nepasikeitė: Maskva išlaiko kariuomenę okupuotose teritorijose ir vadina jas savomis.
Iki 2028 m. sausio naujasis Rusijos prezidentas Kremliuje pakeičia artimiausius V. Putino bendražygius sau lojaliais žmonėmis, tačiau susiduria su gilėjančia ekonomine ir socialine krize, be kita ko, dėl nuostolių kare su Ukraina.
Neturėdamas tokios pačios atramos kaip V. Putinas, jis, pagal „Rand Corp“ scenarijų, patenka į karą remiančių „vanagų“ įtaką. Iš jo imama reikalauti griežtų priemonių prieš NATO. Tais pačiais metais Rusija pradeda hibridinę kampaniją prieš Europos šalis.
Pagal analitikų scenarijų, 2029 m. JAV gali susidurti su krize Pietų Amerikoje, ten ištinka smurto ir konfliktų banga. Tikėdamasis, kad Vašingtonas bus užsiėmęs problemomis savo žemyne, Kremlius įsako pradėti karinę operaciją prieš Estiją.
Pagal „Rand Corp“ scenarijų ji prasideda 2030 m. gegužę. Pasinaudodama ryšiais rusakalbių bendruomenėje, Maskva organizuoja protestus Narvoje. Jie perauga į riaušes, kurias Estijos valdžia numalšina jėga. Atsakydamas į tai, naujasis Rusijos prezidentas į Narvą įveda kariuomenę, prisidengdamas rusakalbių gyventojų apsauga.
NATO, priešingai nei tikėjosi Kremlius, reaguoja, pasinaudodama savo 5-uoju straipsniu, ir siunčia karius ginti Estijos. Birželio mėnesį prasideda kariniai susidūrimai tarp Rusijos pajėgų ir aljanso kariuomenės, kurie, pagal „Rand Corp“ scenarijų, tęsiasi iki 2030 m. spalio. Rusija stiprina sabotažo aktus prieš Didžiąją Britaniją, tačiau kruopščiai vengia Turkijos, kuri, kaip rašo analitikai, lieka nuošalyje. Vis dėlto konfliktas plinta, o kibernetinės atakos ir kariniai veiksmai apima NATO rytinį ir pietinį sparnus.
Preliminari paliaubų sutartis „Rand Corp“ scenarijuje sudaroma 2030 m. lapkričio mėnesį, po kelių mėnesių intensyvių kovų. Analitikai rašo, kad Europa susiduria su sunkumais išlaikydama savo pajėgas, o naujasis Rusijos prezidentas patiria vidaus spaudimą dėl nesugebėjimo greitai nugalėti Estiją.
Užėmęs Narvą, jis paskelbia operaciją baigta ir siūlo NATO paliaubas.
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