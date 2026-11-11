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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Buvęs NATO vadovas pateikė 5 punktus: kaip pabaigti karą Ukrainoje

2026-11-11 22:28 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-11 22:28
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Didžioji Britanija ir Prancūzija turėtų nedelsdamos dislokuoti karius Ukrainoje, sako buvęs NATO vadovas Andersas Rasmussenas, rašo „The Telegraph“. Jis įgėlė abiem valstybėms pareikšdamas, jog jos vadovauja „laukiančiųjų koalicijai“.

Kyjivas po rusų atakos (nuotr. Telegram)
GALERIJA (23)

Didžioji Britanija ir Prancūzija turėtų nedelsdamos dislokuoti karius Ukrainoje, sako buvęs NATO vadovas Andersas Rasmussenas, rašo „The Telegraph“. Jis įgėlė abiem valstybėms pareikšdamas, jog jos vadovauja „laukiančiųjų koalicijai“.

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„Jau keletą mėnesių Prancūzija ir Jungtinė Karalystė bando sukurti norinčiųjų koaliciją, tačiau dabar tai labiau primena laukiančiųjų koaliciją“, – sako jis.

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„Turėtume tai paversti „veikiančiųjų koalicija“, dislokuodami karius… negalima laukti taikos susitarimo, bet reikia aktyviai siekti taikos, pasakant Putinui: „Jūs negalite mūsų atgrasyti, ir mes padėsime ukrainiečiams apsiginti nuo išpuolių prieš jų svarbiausią infrastruktūrą“, – cituojamas jis.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Trečiadienį Abu Dabyje vyko Ukrainos, JAV ir Rusijos derybos. Jų metu daugiausia dėmesio buvo skiriama saugumo garantijoms ir būsimų karų prevencijai.

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Europos pareigūnai nebuvo įleisti į derybų salę, Maskva prieštaravo jų dalyvavimui.

A. Rasmussenas, kuris 2009–2014 m. ėjo NATO generalinio sekretoriaus pareigas, mano, kad Europa privalo parodyti Vladimirui Putinui, jog ji rimtai remia Ukrainą, net jei jai ir toliau neleidžiama prisijungti prie derybų stalo.

Penkių punktų karo Ukrainoje pabaigos planas

Jis parengė penkių punktų strategiją, kaip užbaigti karą Ukrainoje:

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  1. Įtraukti Ukrainą į NATO raketinės, oro ir dronų gynybos sistemas bei nusiųsti visus „Patriot“ kompleksus į Kyjivą;
  2. Atšaldyti Rusijos turtą ir perduoti jį Ukrainai;
  3. Taikyti daugiau sankcijų Rusijai ir uždrausti visą iškastinio kuro tiekimą į Europą;
  4. Perkelti „norinčiųjų koaliciją“ į Ukrainą, kad ji gintų užnugario teritorijas ir kritinę infrastruktūrą;
  5. Parengti tvirtas saugumo garantijas ir pašalinti iš „norinčiųjų koalicijos“ šalis, kurios nesutinka kovoti su Rusija, jei paliaubos būtų nutrauktos.

A. Rasmussenas paragino Vokietiją, Ispaniją ir Graikiją ištuštinti savo „Patriot“ raketų atsargas ir padėti Kyjivui apsiginti nuo Rusijos išpuolių.

„Prezidentas Trumpas pasirinko Maskvą ir stojo į Vladimiro Putino pusę“, – sako jis.

„Taigi Europoje mums tenka ypatinga atsakomybė padėti Ukrainai, ir būtent todėl raginu Europos lyderius pabusti“, – priduria jis.

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