Jis pridūrė, kad apžiūra taip pat baigta rytinėje Lenkijos dalyje esančioje Novy Lipoveco vietovėje, kur tyrėjai aptiko kito neatpažinto skraidančio objekto varomosios ir valdymo sistemos komponentų. Tuo metu darbai pietryčių Lenkijoje esančioje Molodyčo vietovėje naktį buvo sustabdyti ir turėtų būti tęsiami sekmadienio rytą.
M. Kozakas nurodė, kad Novy Lipoveco vietovėje objekto paliktas krateris buvo gerokai mažesnis už tą, kurį suformavo liepos 30 d. Tarnavos-Kolonijos vietovėje nukritusi Rusijos sparnuotoji raketa Ch-101.
„Surinkome komponentus, kurie leidžia Karo policijos laboratorijos ekspertams įvykio vietoje padaryti tam tikras preliminarias išvadas, tačiau mes turime gauti oficialią eksperto išvadą, o ne įvykio vietoje dirbančio eksperto žodinį vertinimą“, – sakė M. Kozakas ir atsisakė spėlioti apie objektų kilmę.
Penktadienį trys neatpažinti objektai nukrito skirtingose rytinės ir pietrytinės Lenkijos vietovėse. Novy Lipovece vienas objektas nukrito lauke netoli miško ir užsidegė, o miške netoli Rudniko buvo aptikta kito objekto nuolaužų. Trečias objektas nukrito neužstatytoje teritorijoje Molodyčo vietovėje, maždaug už 280 metrų nuo negyvenamo poilsinio namelio. Pranešimų apie sužeistus žmones negauta.
Į Lenkijos oro erdvę greičiausiai įskrido dvi Rusijos raketos ir vienas dronas
Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas penktadienį pareiškė, kad per naktinius Rusijos išpuolius prieš Ukrainą į Lenkijos oro erdvę greičiausiai įskrido dvi Rusijos raketos ir vienas dronas.
Pasak jo, prie Novy Lipoveco nukritęs objektas greičiausiai buvo Rusijos sparnuotoji raketa Ch-101, o prie Rudniko aptiktos nuolaužos taip pat galėjo būti raketos dalys. Tuo metu Molodyče galėjo nukristi reaktyvinis dronas.
Karo policija paragino gyventojus neliesti ir nejudinti jokių neatpažintų objektų, o pasišalinti iš teritorijos ir pranešti skubiosios pagalbos tarnyboms.
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