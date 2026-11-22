Apie tai šeštadienį rašė ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.
Antradienį Ukraina surengė didelio masto operaciją prieš Rusiją su okupuotu Krymu jungiantį tiltą, sugriaudama dalį jo važiuojamosios dalies ir sutrikdydama laivybą Kerčės sąsiauriu. Ši pervaža yra itin svarbus karinio tiekimo maršrutas Rusijos pajėgoms okupuotose Ukrainos teritorijose.
Kalbėdamas susitikime, V. Zelenskis smūgį apibūdino kaip sudėtingą, kelių etapų operaciją, kurios metu taip pat buvo sunaikinta prieš Ukrainą naudota rusų ginkluotė.
V. Zelenskis gynė šią ataką kaip atsaką į nuolatinius Rusijos smūgius Ukrainos infrastruktūrai.
„Ne vienas, ne du – 109 smūgiai“
„Ne vienas, ne du – 109 smūgiai, – kalbėdamas apie Rusijos atakas prieš Ukrainos tiltus sakė V. Zelenskis. – Todėl tai yra visiškai teisingas atsakas.“
Prezidentas taip pat atmetė Rusijos vadovo Vladimiro Putino teiginius, esą Krymo tiltas nebuvo naudojamas karinei logistikai, atkreipdamas dėmesį į viešai prieinamus vaizdo įrašus, kuriuose matyti juo važiuojantys Rusijos tankai, šarvuočiai ir artilerija.
„Tai nėra paslaptis. Tai nėra iš žvalgybos. Tai – paprastų žmonių medžiaga“, – apie vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuotas Rusijos karinės technikos judėjimas tiltu, kalbėjo V. Zelenskis.
Pasak J. Chmaros, sugriuvus kelio atkarpai buvo užblokuotas laivų eismas po tiltu, todėl Rusijos pareigūnai priversti aiškintis, kaip pašalinti įgriuvusią konstrukciją.
„Suprantame, kad jie dabar atlieka vertinimą. Jie pasiuntė narus ir detaliai nagrinėja, kaip galėtų pakelti bei patraukti apgadintą tilto dalį“, – sakė J. Chmara.
Jo vertinimu, sugriuvusios konstrukcijos pakėlimas ir pašalinimas gali užtrukti nuo kelių mėnesių iki metų.
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