„Visus pranešimus, kuriuos matėme socialiniuose tinkluose, vertiname kaip melagingas naujienas ir dezinformaciją, kuria siekiama sukelti įtampą mūsų visuomenėje, siekiant padidinti nerimo jausmą ir tokiu būdu sumažinti paramą Ukrainai“, – sekmadienį išplatintame vaizdo įraše teigė K. Budrys.
„Turime informacijos, kad Rusijos pusė gali, naudodamasi įvairiomis priedangos operacijomis, organizuoti išpuolius prieš Lietuvą ir taip pat ją diskredituoti. Tai vertiname kaip vieną iš tokių bandymų melagingai apkaltinti Lietuvos pusę dalyvaujant kokiuose nors veiksmuose prieš Rusiją“, – tikino ministras.
Rusiškas „Telegram“ kanalas ASTRA šeštadienį pranešė, kad Rusijos Kaliningrado srities Chrabrovo oro uoste laikinai sustabdyti orlaivių atvykimai ir išvykimai.
Skelbta, kad mobiliojo ryšio operatoriai išsiuntė abonentams pranešimus, įspėdami, kad dėl saugumo priežasčių mobiliojo interneto prieiga gali būti laikinai apribota. Iš pradžių vietos valdžia pranešė apie iš Lietuvos pusės judantį „įtartiną objektą“, tuo metu regione kaukė oro pavojaus sirenos.
Lietuvos užsienio reikalų ministras taip pat pakartojo, kad, nors kol kas nėra detalios informacijos apie nakties įvykius Kaliningrade, tiksliai žinoma, jog Lietuvos teritorija nebuvo naudojama prieš taikinius Rusijos teritorijoje.
Informuoti ir Lietuvos partneriai
Pasak jo, apie šią situaciją yra detaliai informuojami Lietuvos partneriai.
Ministras jau anksčiau kategoriškai atmetė socialiniuose tinkluose platinamus „melagingus teiginius apie tariamą Lietuvos dalyvavimą dronų atakoje prieš Rusijos Kaliningrado sritį“.
Rusijos „Telegram“ kanaluose šeštadienio vakarą pasirodžius informacijai apie Kaliningrado srityje paskelbtą oro pavojų ir neva iš Lietuvos pusės atskridusį droną, Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas taip pat tikino, kad šalies kariuomenė jokių įtartinų objektų nefiksavo.
Pasak jo, praėjusi naktis buvo viena ramiausių pastaruoju metu.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.