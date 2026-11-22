Pokalbio metu aptarta organizacijos veikla, humanitarinės ir logistinės paramos pristatymas į Ukrainą, taip pat Ukrainos paramos aktualijos ir tolesni pagalbos poreikiai, sekmadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija.
„Aid Raid“ iniciatyva ir jos nariai yra ne tik vieni aktyviausių Ukrainos rėmėjų Liuksemburge, bet ir svarbi jėga, telkianti vietos lietuvių bendruomenę bendram tikslui ir stiprinanti Lietuvos vardą užsienyje“, – pranešime teigė K. Budrys.
Anot ministerijos, susitikime taip pat aptarta Liuksemburgo lietuvių bendruomenės veikla, ryšių su Lietuva stiprinimo iniciatyvos, Lietuvos ir Liuksemburgo turizmo skatinimo galimybės bei bendruomenės vaidmuo telkiant užsienyje gyvenančius lietuvius.
Pokalbyje pristatyta ir Liuksemburgo lietuvių šaulių patirtis, jų vykdomos veiklos bei indėlis stiprinant pilietinį pasirengimą ir bendruomeniškumą.
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