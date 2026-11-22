„Melioracija turbūt yra numeris vienas. Orų mes negalime reguliuoti, bet galime padėti (ūkininkams – ELTA) susitvarkyti su balomis laukuose ir dėl to patirti mažesnę žalą“, – ketvirtadienį Seime vykusiame susitikime su Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija sakė K. Mažeika.
„Didžioji dalis lėšų būtų skirta melioracijai, o tai yra svarbu. Iš to būtų galima remti savivaldybių melioracijos fondus, kurie prisidėdami savo dalimi, jau galėtų nemažai nuveikti“, – akcentavo ministras.
Jis taip pat atkreipė dėmesį į Seime svarstomus valstybinės žemės pardavimo tvarkos pakeitimus, kuriais būtų atsisakoma šiuo metu galiojančios 25 proc. ribos ir numatoma pusę už parduotą žemę gautų lėšų skirti žemės ūkio reikmėms.
„Ir tas projektas, kuriam praėjusią savaitę pritarėme Seime – didinti parduodamos valstybinės žemės dalį, iš esmės aktyvinti šį procesą, nuimti tą 25 proc. ribą ir skirti pusę lėšų būtent žemės ūkio reikmėms“, – pabrėžė jis.
Kitas prioritetas, anot K. Mažeikos, yra VMVT stiprinimas, siekiant užtikrinti efektyvesnę į Lietuvą įvežamų maisto produktų kontrolę. Ministro teigimu, tai ypač aktualu atsižvelgiant į Europos Sąjungos (ES) ir Pietų Amerikos šalių prekybos susitarimą „Mercosur“.
„Svarbu, kad produkcija būtų tikrinama pasienyje, kol dar nepateko į rinką, kol viskas yra vienoje vietoje. Nes suprantame, kad kai žmogus jau pasiima iš lentynos, apsinuodija, tada nunešama į laboratoriją ir nustatoma, kad produkcija buvo užkrėsta, užteršta ir netinkama naudoti, mes jau tik su pasekmėmis kovojame“, – aiškino ministras.
Pasak jo, papildomų lėšų reikėtų ir savivaldybių žemės ūkio skyriams, kurie teikia konsultacijas ūkininkams bei padeda tvarkyti deklaracijas.
„Tikrai matome poreikį stiprinti žemės ūkio skyrius, nes praeitis parodė, kad tai yra daugiausia kompetencijos sukaupę, didžiausią pagalbą vietoje ūkininkams teikiantys padaliniai“, – sakė K. Mažeika.
Ministro teigimu, šie skyriai taip pat galėtų atlikti tarpininkų tarp ūkininkų ir savivaldybių įstaigų vaidmenį, padėdami koordinuoti vietos produkcijos tiekimo grandines.
Ministerija atsisakė kalėdinių renginių, planuoja įstaigų auditus
Paklaustas, kaip Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) siekia taupyti valstybės biudžeto lėšas, K. Mažeika teigė, kad jau atsisakyta kalėdinių renginių, taip pat planuojama peržiūrėti ministerijai pavaldžių įstaigų veiklą.
„Mes tai darome, turime planą. Atsisakėme visų kalėdinių renginių ir kitų priemonių. Galbūt darbuotojus taip pat reikia tam tikra prasme motyvuoti, bet yra ir kitų būdų. Nebūtinai tai turi būti didelės išlaidos“, – kalbėjo ministras.
„Taip pat kalbame apie kai kurių įstaigų reikalingumo ir efektyvumo peržiūrą. Manau, auditai bus atlikti, o šiemet bus priimti ir sprendimai“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad spalio pabaigoje Seimo Kaimo reikalų komitetas nepritarė 2027 m. valstybės biudžeto projektui. ŽŪM atstovų teigimu, numatytas finansavimas neužtikrina svarbiausių sektoriaus poreikių.
Ministerijos duomenimis, rengiant kitų metų biudžetą buvo pateiktas 350 mln. eurų papildomo finansavimo poreikis, tačiau patenkinta tik 9,78 mln. eurų suma. Likęs nepatenkintas poreikis siekia apie 340 mln. eurų.
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