„Sirenų kaukimas buvo fiksuotas kai kuriuose rajonuose Karaliaučiaus srityje, taip pat buvo ir pranešimų iš to krašto gubernatoriaus. Bet, kaip ir minėjau, kažkokių faktinių įrodymų, kad buvo sprogimai, kad buvo koviniai dronai užfiksuoti, tai mes tokių dalykų nesame sulaukę ir tokios informacijos neturime“, – LRT radijui teigė V. Vitkauskas.
„Vakar vakaras ir ši naktis turbūt buvo vieni iš ramiausių paskutiniu metu. Nes nei kovinių dronų, nei kontrabandinių dronų, nei balionų, nei nelegalių migrantų šiąnakt nebuvo fiksuota ir buvo pakankamai ramu tiek Lietuvoje, tiek ir prie Lietuvos sienos“, – akcentavo jis.
Todėl NKVC vadovas ragina gyventojus neįsitraukti į viešoje erdvėje plintančią dezinformaciją.
„Labai svarbu kalbėti faktais ir nesivadovauti prielaidomis. Mūsų rekomendacija visą laiką yra, kad nereikėtų įsitraukti į tokius dezinformacinius suktukus“, – sakė V. Vitkauskas.
„Faktinių patvirtinimų apie kažkokius sprogimus Karaliaučiaus srityje negauta. Taip, tų vaizdų, kurie iš tikrųjų neautentiški, buvo apie gaisrus ir panašius dalykus. Bet kiek mes pasižiūrėjome iš tų nuotraukų, tai jos yra paimtos kažkur iš interneto, iš Irano teritorijos“, – pabrėžė NKVC vadovas.
Šeštadienio vakarą „Telegram“ kanalas ASTRA pranešė, kad Rusijos Kaliningrado srities Chrabrovo oro uoste laikinai sustabdyti orlaivių atvykimai ir išvykimai. Mobiliojo ryšio operatoriai taip pat išsiuntė abonentams pranešimus, įspėdami, kad dėl saugumo priežasčių mobiliojo interneto prieiga gali būti laikinai apribota.
Iš pradžių vietos valdžia pranešė apie iš Lietuvos pusės judantį „įtartiną objektą“. Tuo metu regione kaukė oro pavojaus sirenos.
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