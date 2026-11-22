„Lapkričio 21 d. rusiškuose „Telegram“ kanaluose pasirodė pranešimų, kad Kaliningrado srities Nemano rajone buvo paskelbtas oro pavojus. Taip pat imta teigti, kad dronas neva atskrido iš Lietuvos pusės. Norime aiškiai pasakyti – Lietuvos karinės oro pajėgos jokių dronų nefiksavo. Lietuva neleido ir neleidžia naudoti savo oro erdvės atakoms“, – išplatintame pranešime teigia NKVC.
Neatmetama, kad tokiais pranešimais gali būti siekiama sudaryti klaidingą įspūdį, jog Lietuva ar NATO prisideda prie atakų prieš Rusijos objektus.
„Tokie pranešimai nėra naujiena. Rusijos informacinėje erdvėje jau anksčiau buvo skleidžiami teiginiai, kad NATO siekia izoliuoti Kaliningrado sritį ir sutrikdyti jos aprūpinimą. Todėl neatmetame, kad ir šį kartą panašiomis žinutėmis gali būti siekiama sudaryti klaidingą įspūdį, jog Lietuva ar NATO prisideda prie atakų prieš Rusijos objektus“, – rašoma NKVC komentare.
„Suprantame, kad tokia informacija gali kelti nerimą, tačiau norime patikinti, kad Lietuvos kariuomenė stebi mūsų šalies oro erdvę ir kartu su NATO sąjungininkais yra pasirengusi reaguoti į bet kokias galimas grėsmes“, – taip pat akcentuoja centras.
Rusijos Kaliningrado srities Chrabrovo oro uoste laikinai sustabdyti orlaivių atvykimai ir išvykimai, šeštadienio vakarą pranešė „Telegram“ kanalas ASTRA.
Mobiliojo ryšio operatoriai taip pat išsiuntė abonentams pranešimus, įspėdami, kad dėl saugumo priežasčių mobiliojo interneto prieiga gali būti laikinai apribota.
Iš pradžių vietos valdžia pranešė apie iš Lietuvos pusės judantį „įtartiną objektą“. Tuo metu regione kaukė oro pavojaus sirenos.
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