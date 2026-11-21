„Kaliningrade įjungtos oro pavojaus sirenos. Gyventojų prašoma vykti į saugias vietas“, – sakoma pranešime.
Mobiliojo ryšio operatoriai taip pat išsiuntė abonentams pranešimus, įspėdami, kad dėl saugumo priežasčių mobiliojo interneto prieiga gali būti laikinai apribota.
Be to, Kaliningrado Chrabrovo oro uoste įvesti laikini veiklos apribojimai.
„Nemano rajone įjungta perspėjimo apie bepiločių orlaivių grėsmę sistema. Ji suveikė pastebėjus iš Lietuvos pusės artėjantį įtartiną objektą. Specialistai atliko visus būtinus patikrinimus, grėsmės nenustatyta. Netrukus perspėjimas bus atšauktas“, – sakė srities gubernatorius.
Agentūra „Unian“ pranešė, kad Ukrainos dronai pirmą kartą puolė karinius objektus Kaliningrado srityje – Rusijos eksklave prie Baltijos jūros, iš trijų pusių apsuptame Europos Sąjungos ir NATO valstybių.
Iš pradžių vietos valdžia pranešė apie iš Lietuvos pusės judantį „įtartiną objektą“. Tuo metu regione kaukė oro pavojaus sirenos.
„Kaliningrado srities Baltijske užfiksuotas Rusijos oro gynybos sistemų veikimas, tai patvirtina geografinės vietos nustatymo duomenys. Pirminiais duomenimis, dronai šia kryptimi skrido dar nuo ryto, kai buvo pastebėti virš Suomijos įlankos. Tikėtina, kad atakuojama Baltijsko uosto infrastruktūra“, – rašo kanalas „Dnipro Osint Garbuz“.
Ukrainos dronai ir anksčiau puolė Rusijos karo laivus remonto dokuose Sankt Peterburge ir Suomijos įlankoje – rytinėje Baltijos jūros dalyje tarp Estijos ir Suomijos.
Be to, Leningrado srities gubernatorius pranešė apie dar vieną didelio masto dronų ataką regione. Vėliau pasirodė pranešimų, kad Suomijos įlankoje dronai puolė sausakrūvį laivą, vežusį ginklus Rusijos kariuomenei.
Ukrainos OSINT kanalas „Exilenova+“, remdamasis gausiais vietos gyventojų įrašais socialiniuose tinkluose, pranešė, kad Baltijske, kur įsikūrusi pagrindinė Rusijos Baltijos laivyno bazė, veikia oro gynyba ir girdimi sprogimai.
Anksčiau pranešta, kad nuo 2026 m. pradžios Ukrainos gynybos pajėgos bepiločiais orlaiviais sunaikino arba iš rikiuotės išvedė 1039 Rusijos karinius katerius ir laivus.
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