„Mums jis yra priešas ir, žinoma, mums jis yra žudikas. Manau, kad ir daugumai pasaulio žmonių jis yra žudikas“, – atsakydamas į klausimą apie D. Trumpo žodžius apie V. Putiną CNN sakė V. Zelenskis.
Trečiadienį Kinijoje įvyko D. Trumpo ir V. Putino susitikimas – pirmasis nuo 2025-ųjų rugpjūčio, – kurio metu JAV vadovas V. Putiną pavadino savo draugu, o Rusijos prezidentas angliškai atsakė: „Malonu susitikti“.
Baltuosiuose rūmuose vykusioje spaudos konferencijoje penktadienį D. Trumpas gyrė savo ryšius su V. Putinu ir Kinijos lyderiu Xi Jinpingu.
„Mano santykiai su Putinu yra fantastiški. Tai labai geras dalykas. Turiu fantastiškus santykius su prezidentu Xi. Tai geras dalykas, ir dėl to mūsų šalis yra saugi“, – teigė D. Trumpas.
Paklaustas, ar mano, kad V. Putinas yra JAV draugas, D. Trumpas pareiškė: „Negaliu kalbėti už Ameriką“, tačiau pridūrė, kad jų „labai geri santykiai (...) mums suteikia daug papildomos stiprybės“.
V. Putino pajėgos 2022-ųjų vasarį pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, sukėlusią niokojantį karą, per kurį, kaip skaičiuojama, žuvo šimtai tūkstančių žmonių.
Prezidento Joe Bideno kadencijos metu Vašingtonas buvo pagrindinis Kyjivo rėmėjas, tačiau praėjusių metų pradžioje į postą sugrįžęs D. Trumpas smarkiai sumažino karinę paramą Ukrainai.
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